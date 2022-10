Monitorean posible formación de ciclón tropical en Bahía de Campeche

El Centro Nacional de Huracanes monitorea el disturbio climático cercano al país.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos monitorea un disturbio que se ha generado en la bahía de Campeche, en México que debido a la situación climatológica de los últimos días podría provocar la formación de una nueva depresión tropical en el Atlántico.

En su informe de la mañana del martes, la entidad resalta que debido a los remanentes dejados por Julia, esta depresión podría formarse entre uno y dos días.

"Una amplia área de baja presión está sobre la Bahía de Campeche y los datos de radar de México indican que se está organizando mejor. Se espera que las condiciones ambientales sean propicias para un mayor desarrollo, y podría formarse una depresión tropical en uno o dos días", destaca el informe.

8 AM EDT Tues: A broad area of low pressure is over the Bay of Campeche and radar data from Mexico indicates that it is becoming better organized. Environmental conditions are expected to be conducive for further development, and a tropical depression could form in a day or two. pic.twitter.com/IromhZmFw8 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 11, 2022

Sin embargo, todavía no se define la trayectoria del fenómeno y si podría afectar principalmente el área norte de Guatemala.

Reporte del Insivumeh

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) se mantiene atento ante la formación de un nuevo fenómeno tropical que se forma en la Bahía de Campeche.

El último informe de la entidad resalta que el disturbio cuenta con el 60% de probabilidades de convertirse en depresión tropical entre el miércoles y jueves de esta semana.

"Actualmente se monitorea una zona de baja presión en el Golfo de México que muestra un 60% de probabilidad de fortalecerse a ciclón tropical para los próximos dos días", explicó la institución en su última actualización del martes.

Sin embargo, esto aún detalla sobre la trayectoria que podría tener este fenómeno.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE IMAGEN SATELITAL

11 de octubre 2022.#INSIVUMEH, Desarrollo geocientífico para todos. #SomosINSIVUMEH #Guatemala #ClimaGt pic.twitter.com/qjOLrY4QLP — INSIVUMEH Guatemala (@insivumehgt) October 11, 2022

Previsiones

Para los próximos días se tendrá lloviznas y lluvias intermitentes en el país generados por los remanentes y humedad en la zona.

A partir del miércoles predominará el ambiente cálido y lluvias acompañadas de actividad eléctrica por la tarde, condiciones normales de época lluviosa.

Según los modelos, para los siguientes días se esperan los mayores acumulados en la región de Bocacosta, Altiplano Central, Occidente y el Pacífico.