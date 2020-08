Nuevo jugador del Barcelona da positivo en prueba de Covid-19

El Fútbol Club Barcelona confirmó que su reciente fichaje, Miralem Pjanic, resultó contagiado de Covid-19, por lo que permanecerá en casa antes de integrarse al club catalán.

El jugador, que estaba de vacaciones en Italia, se sometió el sábado al test, que ha confirmado que tiene el virus.

Pjanic tests positive for Covid-19 and will travel to Barcelona in 15 days. Player feeling well and self-isolating

Sin embargo, el centrocampista se encuentra bien de salud y está aislado en su domicilio, donde pasará las próximas dos semanas, agregó el club.

Esto significa que el nuevo jugador catalán se perderá los primeros entrenamientos de su equipo con el nuevo entrenador, Ronald Koeman, que comienzan el próximo 31 de agosto.