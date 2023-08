El nuevo récord que alcanzó Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr en Arabia Saudita

-

Cristiano Ronaldo alcanzó el récord cuando se vistió de héroe con el Al-Nassr en el Campeonato de Clubes Árabes

Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr clasificaron a los cuartos de final del Campeonato de Clubes Árabes gracias a una anotación de cabeza de Cristiano Ronaldo al minuto 87', que batió un nuevo récord.

El gol de Cristiano le sirvió al equipo de Al-Nassr para empatarle al Zamalek SC, y así lograr la clasificación a la siguiente ronda del torneo como segundo lugar del grupo C, con 5 puntos.

El siguiente partido del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo será el domingo 6 agosto, cuando se enfrenten al Raja Casablanca por los cuartos de final del Campeonato de Clubes Árabes.

El nuevo récord de Cristiano

La reciente anotación de cabeza de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr lo convirtió en el jugador con más goles de cabeza en la historia del fútbol, dejando atrás al histórico delantero alemán, Gerd Müller

Tuvieron que pasar 42 años para que alguien logrará superar la marcar de Müller, que finalizó su carrera con 144 goles de cabeza. Y ahora, es el astro portugués que lidera la lista con 145 anotaciones.

El top 3 de futbolistas con más goles de cabeza es digno de admirar, ya que además de ser una lista sumamente privilegiada, refleja la historia del fútbol en sus diferentes generaciones:

En el primer lugar tenemos al portugués Cristiano Ronaldo con 145 goles, en el segundo lugar, el alemán Gerd Müller con 144 goles, y en tercer lugar, el rey brasileño Pelé con 125 goles.