El Inter Miami de Messi visitará Dallas en los Octavos de Final de la Leagues Cup

El FC Dallas será el próximo rival del Inter Miami y de Leo Messi por los octavos de final de la Leagues Cup.

El camino del Inter Miami dentro de la Leagues Cup continúa después de haber conseguido la victoria en los dieciseisavos de final sobre el otro equipo de Florida, el Orlando City por 3-1.

El conjunto de Lionel Messi se encuentra en los octavos de final de la competición y ya conoce al rival que se deberá de enfrentar para poder clasificar a la siguiente ronda.

Este domingo 6 de agosto, a las 18 horas de Guatemala, se disputarán los octavos de final de la Leagues Cup entre el Inter de Miami y el FC Dallas.

El equipo de Texas clasificó como segundo lugar del Grupo 'Sur 4', con 4 puntos, por encima del Club Necaxa de la Primera División de México y por debajo del Charlotte FC de Estados Unidos.

Además, en los dieciseisavos de final, el equipo de la Major League Soccer (MLS) derrotó al Mazatlán FC de la Liga MX por marcador de 2-1.

Desde la creación de "Las Garzas" en febrero de 2018, el Inter Miami nunca le ha podido ganar al FC Dallas. Dos derrotas (2-1 y 1-0) y un empate (1-1) en los únicos tres encuentros que han tenido.

Este será el siguiente gran desafío de Leo Messi y compañía, porque si el Inter Miami pierde, quedará eliminado de la Leagues Cup y de poder clasificar a la Liga de Campeones de la Concacaf.

Esto es debido a que la Leagues Cup no es solamente la primera oportunidad de Lio de conquistar un trofeo en Miami, sino que los finalistas ingresarán a los octavos de final del torneo internacional.