Octavio Ocaña, "Benito", explota contra quienes dicen que su novia está con él por interés

Los internautas no solo han dicho que la novia de Octavio Ocaña está con él por interés, sino que también han criticado su aspecto físico. Así respondió el actor.

El actor mexicano Octavio Ocaña, mejor conocido como "Benito" se ha pronunciado en diversas ocasiones frente a sus seguidores con respecto a los momentos que ha vivido con su novia, Nerea Godínez.

A pesar de lo que se menciona anteriormente, la mayoría de los comentarios que hacen sus fans son positivos. En esta ocasión, Octavio Ocaña dejó un mensaje para los usuarios que han dejado un mensaje negativo y decidió exponerlos.

El hecho ocurrió luego de dos publicaciones realizadas por Ocaña, donde se le ve junto a su novia, en ambas imágenes el actor aparece dándole un beso, debido a las diversas respuestas que recibió, el actor mexicano decidió mostrar dos capturas de pantalla en donde los usuarios expuestos indicaron que su noviazgo era solamente por la fama y el dinero.

“Nada más te quiere por el billete” y “Nada más te quiere por la fama”, fueron las respuestas que recibió Octavio, quien reaccionó con sorpresa ante los mensajes, por lo que les escribió una respuesta al momento de exhibirlos. Sus comentarios fueron: “Ese güey” y “me cae que están bien de la ch*ngada”.

Esta no fue la primera vez que el actor protagonista de "Benito" responde a ataques recibidos en sus redes sociales, pues hace un par de meses también contestó a las críticas que hicieron sobre su aspecto físico.

“A mí no me molesta porque yo a esto me dedico, yo solito me ching* con mi nariz, me encanta molestarme con mi nariz entonces no tengo ningún problema", dijo el actor.

"Si me molestara ya me hubiera operado, pero si van a hacer este tipo de comentarios pues yo creo que tenemos todos de estos, ¿no? espejos, entonces venga, ustedes muy bien”, indicó en esa ocasión.

Godínez también ha publicado en su cuenta de Instagram el acontecer de su relación con Octavio, con quien está desde febrero. A medida que el tiempo ha pasado, han decidido llevar su relación a otro nivel y en el mes de junio decidieron comprometerse.