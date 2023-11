Oleaje arrastra vehículos hacia el mar en playa de Brasil (video)

-

Temporal provocó un fuerte oleaje en Brasil, causando pánico entre los turistas que se encontraban en playa Laguna.

A causa de un temporal se formó un fuerte oleaje el 11 de noviembre en la playa Laguna de Santa Catarina en Brasil. Momentos de pánico vivieron los turistas, que observaron cómo los autos eran arrastrados por la enorme ola.

Un metraje evidencia el momento dentro de un restaurante local, en el que se puede ver que algunos autos fueron arrastrados ciudad adentro y luego jalados hacia el mar.

Las lluvias comenzaron el viernes por la tarde y causaron estragos en la ciudad. Sectores fueron despojados de energía eléctrica y se tuvieron que instalar generadores en varios hospitales, informa la revista Semana.

Sin embargo, este no sería el único episodio de estas características en esta semana. Pues en la Playa Leblon, en Río de Janeiro, una ola gigante arrastro a bañistas, reportó Debate.

Los hechos ocurrieron la tarde del 5 de noviembre y dejó a 10 personas desaparecidas. El Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro informó que también se registraron casos de ahogamiento, pero no se ofrecieron cifras.