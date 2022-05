Oliver Stone: “Putin ha tenido cáncer, pero creo que lo superó” (video)

El reconocido director de cine tuvo acceso al Kremlin por años para realizar una serie de entrevistas a Vladimir Putin y decidió pronunciarse sobre el tema.

El director ganador del Óscar, Oliver Stone, ha revelado que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha tenido cáncer. El cineasta estadounidense obtuvo un acceso sin precedentes al líder del Kremlin durante un período de dos años, mientras filmaba una serie de entrevistas y se considera que conoce a Putin mejor que la mayoría de los occidentales.

Stone dijo en un nuevo podcast que Putin había padecido cáncer y que creía que lo había superado, algo que no se ha confirmado al pueblo ruso. Sus palabras se producen en medio de agudas especulaciones de que el líder del Kremlin ahora sufre de cáncer.

El exespía del MI6, Christopher Steele afirmó que Putin está perdiendo el control del poder debido a su delicada salud y está dejando al Kremlin en un "desorden y caos crecientes" a medida que avanza la guerra en Ucrania, dijo a The Sun.

Vladimir Putin y Oliver Stone. (Foto: Oliver Stone)

Steele, quien una vez operó en Rusia como agente del MI6, dijo que Putin, de 69 años, tiene que tomar descansos regulares para recibir tratamientos médicos y que efectivamente "no había un liderazgo político claro" en Moscú.

El cineasta Stone, el director detrás de películas que incluyen a "JFK" y "Scarface", dijo por separado que no ve a Putin desde hace tres años y que sus entrevistas en profundidad con él fueron entre 2015 y 2017.

"Recuerden esto, el señor Putin ha tenido este cáncer y creo que lo ha vencido", le dijo al entrevistador de podcast Lex Fridman. "Pero también ha estado aislado debido al covid".

Ha habido sugerencias en Rusia de que el profundo aislamiento de Putin del covid se debió a una condición médica preexistente, pero no especificada qué lo hace especialmente vulnerable. Al explicar por qué Putin pudo haber desarrollado mal la invasión Ucrania, Stone especuló que "quizás perdió el contacto con la gente".

No estaba claro si Putin estaba recibiendo la inteligencia correcta, admitió, antes de agregar: "Uno pensaría que tal vez no estaba bien informado sobre el grado de cooperación que obtendría de los [rusos étnicos] en Ucrania. 'Ese sería un factor, que no evaluó la situación correctamente'.

También podría ser que su 'aislamiento de la actividad normal' y que ya no se reúna con la gente 'cara a cara' debido a las preocupaciones de salud de Putin por el covid-19, pudo haber dado lugar a errores, especuló Stone.