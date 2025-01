-

Estas son todas las órdenes presidenciales dictadas por Trump en su primer día en la Casa Blanca.

TE PUEDE INTERESAR: Segundo día de Trump tras una avalancha de decretos presidenciales

Donald Trump, tras asumir el cargo como presidente de Estados Unidos, emitió un conjunto de órdenes ejecutivas que abordaban diversas cuestiones, incluyendo la inmigración, el cambio climático y la diversidad. Estas acciones ejecutivas marcaron el inicio de su mandato y reflejaron sus prioridades políticas.

En este espacio te compartimos el conjunto de órdenes ejecutivas en el nuevo gobierno de Donald Trump. Ingresa al enlace si deseas ampliar la información de cada una:

1. Garantizar la protección de los Estados contra la invasión

El presidente de los Estados Unidos, en virtud de su autoridad constitucional, afirma que la soberanía nacional implica el control sobre los límites territoriales y la decisión sobre quién puede cruzarlos. La Corte Suprema ha reconocido este poder como inherente al Poder Ejecutivo, permitiéndole defender la soberanía nacional y regular la admisibilidad de extranjeros.

2. Restaurando nombres que honran la grandeza americana

Esta orden rinde homenaje al presidente McKinley, quien dio su vida por la nación, y reconoce su legado histórico de defender los intereses estadounidenses y generar prosperidad para todos los ciudadanos

3. Designación de cárteles y otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados

Se trata de una medida que busca combatir la actividad criminal y terrorista de ciertas organizaciones, incluyendo los cárteles de la droga.

4. Reformar el proceso de contratación federal y restablecer el mérito al servicio gubernamental

El objetivo es lograr que las agencias gubernamentales adquieran bienes y servicios de manera oportuna, eficiente y transparente.

5. Poner fin a los programas gubernamentales de DEI radicales y derrochadores

Su objetivo es eliminar programas gubernamentales relacionados con la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) que se consideran radicales o derrochadores.

6. Defendiendo a las mujeres del extremismo de la ideología de género y restableciendo la verdad biológica en en gobierno federal

Esta ley parece tener como objetivo proteger a las mujeres de lo que se considera el "extremismo" de la ideología de género y restablecer la "verdad biológica" en el gobierno federal.

7. Establecimiento e implementación del "Departamento de eficiencia gubernamental" del presidente.

El presidente Donald Trump ha creado el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una comisión asesora presidencial cuyo objetivo es optimizar la eficiencia del gobierno federal mediante la reestructuración y la eliminación de regulaciones innecesarias, con el fin de reducir el gasto público.

8. Directiva política americana primero para el secretario de Estado

La Directiva Política Americana Primero para el Secretario de Estado es una orden emitida por el presidente de los Estados Unidos que establece las prioridades y objetivos de la política exterior del país.

9. Protección de los Estados Unidos contra terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad Nacional y a la seguridad pública

Es una orden ejecutiva que busca restringir la entrada de personas de ciertos países considerados de alto riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos.

10. Según información disponible, esta ley autoriza la explotación petrolífera en una segunda zona de Alaska, lo que podría convertirse en la mayor producción de crudo de EE. UU.

El estado de Alaska cuenta con una gran cantidad de recursos naturales sin explotar, como energía, minerales, madera y mariscos. El desarrollo de estos recursos puede generar prosperidad económica, mejorar la seguridad nacional, aliviar los precios, crear empleos de alta calidad, reducir los desequilibrios comerciales y proteger a la nación de la influencia de potencias extranjeras en el suministro de energía.

11. Protección del pueblo americano contra la invasión

Se trata de una medida para salvaguardar la seguridad nacional y proteger a los ciudadanos estadounidenses de posibles amenazas externas.

12. El Acuerdo Fiscal Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (Global Tax Deal)

Se menciona que el Acuerdo Fiscal Global de la OCDE, apoyado por la administración anterior, permite la jurisdicción extraterritorial sobre los ingresos estadounidenses y limita la capacidad de Estados Unidos para promulgar políticas fiscales que beneficien a empresas y trabajadores estadounidenses. Para recuperar la soberanía y competitividad económica, el memorando establece que el Acuerdo Fiscal Global no tiene fuerza ni efecto en Estados Unidos.

13. Organización del Consejo de Seguridad Nacional y de sus Subcomités

Se refiere a la "Organización del Consejo de Seguridad Nacional y sus Subcomités" (Organization of the National Security Council and Subcommittees). Esta ley establece la estructura y el funcionamiento del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de Estados Unidos.

14. Reevaluación y reorientación de la ayuda exterior de Estados Unidos

Se trata de una medida para reexaminar y ajustar la ayuda exterior que proporciona Estados Unidos a otros países.

15. Retirada temporal de todas las áreas de la plataforma continental exterior de los proyectos eólicos marinos y revisión de las prácticas de arrendamiento y concesión de permisos del Gobierno federal para proyectos eólicos

Esta es una orden ejecutiva que establece una retirada temporal de todas las áreas en la plataforma continental exterior (Outer Continental Shelf, OCS) de la subasta de arrendamientos para proyectos de energía eólica offshore y una revisión de las prácticas de arrendamiento y permisos del gobierno federal para proyectos de energía eólica.

16. Declaración de emergencia energética nacional

Esto significa que el gobierno de Estados Unidos ha determinado que existe una situación de emergencia en el sector energético que requiere una respuesta inmediata y coordinada.

17. Restablecer la responsabilidad de los altos ejecutivos de carrera.

Su objetivo es restaurar la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de los ejecutivos sénior de carrera en el gobierno federal. Esto podría incluir medidas para mejorar la supervisión, la evaluación del rendimiento y la responsabilidad de estos ejecutivos.

18. Promoción de una bella arquitectura cívica federal

Esta ley esta relacionada con el diseño y la construcción de edificios y espacios públicos federales en Estados Unidos. Su objetivo es promover el diseño y la construcción de edificios y espacios públicos federales que sean estéticamente agradables, funcionales y reflejen los valores y la identidad de la nación.

19. Restauración de la pena de muerte y protección de la seguridad pública

La ley mencionada busca restaurar la pena de muerte y proteger la seguridad pública. Esto implica que el gobierno de Estados Unidos está considerando la reimplantación de la pena capital como castigo para ciertos delitos graves.

20. La gente por encima de los peces: poner fin al ambientalismo radical para abastecer de agua al sur de California

Esta ley busca priorizar las necesidades de agua de los habitantes del sur de California sobre las preocupaciones ambientales relacionadas con la protección de especies acuáticas.

21. Asegurar nuestras fronteras

Se busca abordar la situación de la frontera sur de Estados Unidos. La orden establece que la seguridad nacional y la soberanía del país están siendo amenazadas por la entrada ilegal de extranjeros, incluyendo posibles terroristas, espías extranjeros, miembros de cárteles y organizaciones criminales transnacionales.

22. Protección del significado y el valor de la ciudadanía americana

Busca reforzar la importancia y el valor de la ciudadanía estadounidense. En general esta ley parece buscar reforzar la idea de que la ciudadanía estadounidense es un privilegio que debe ser ganado y respetado.

23. Realineamiento del programa de admisión de refugiados en Estados Unidos

Busca reorganizar el programa de admisiones de refugiados en Estados Unidos. Su objetivo es reformar el proceso de admisión de refugiados para garantizar que sea más eficiente, seguro y humano.

24. Liberando la energía americana

Una iniciativa para promover la producción y exportación de energía en Estados Unidos, con el objetivo de lograr la independencia energética y convertir al país en un líder mundial en la producción y exportación de energía.

25. Aclarando el papel del ejército en la protección de la integridad territorial de los Estados Unidos

Busca definir claramente el papel de las Fuerzas Armadas en la defensa del territorio estadounidense.

26. Política comercial de Estados Unidos primero

La ley se centra en priorizar los intereses económicos de Estados Unidos en sus relaciones comerciales internacionales. Esto implica una política de comercio más proteccionista, con el objetivo de proteger la economía estadounidense y promover la producción nacional.

27. Memorándum para resolver el atraso en la tramitación de autorizaciones de seguridad para el personal de la Oficina Ejecutiva del Presidente

El memorando presidencial para resolver el atraso en las autorizaciones de seguridad para el personal de la Oficina Ejecutiva del Presidente es un documento que busca abordar el retraso en el proceso de autorización de seguridad para el personal que trabaja en la Oficina Ejecutiva del Presidente de Estados Unidos.

28. Declaración de emergencia nacional en la frontera sur de los Estados Unidos

Es un decreto presidencial que declara una emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos debido a la situación de inseguridad y crisis humanitaria en la región.

29. Responsabilizar a ex funcionarios gubernamentales por interferencia en las elecciones y divulgación indebida de información gubernamental sensible

En esencia, esta ley busca establecer consecuencias para aquellos funcionarios que han abusado de su poder y han comprometido la integridad del proceso electoral o la seguridad nacional.

30. Restablecer la responsabilidad a los puestos que influyen en las políticas dentro de la fuerza laboral federal

Esta ley busca restaurar la rendición de cuentas y la transparencia en los puestos que influyen en políticas dentro del gobierno federal de Estados Unidos.

31. Retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud

Según la información disponible, esta decisión se debe a la percepción de una "mala gestión" de la OMS en la pandemia de COVID-19 y otras crisis sanitarias mundiales.

32. Aplicación de la ley de aplicaciones controladas para proteger a los estadounidenses de adversarios extranjeros a Tiktok

Según la ley, cualquier aplicación operada o controlada por una empresa con sede en un país considerado un adversario de Estados Unidos, como China, puede ser prohibida o restringida en el país. En el caso de TikTok, la ley podría obligar a la empresa a cesar sus operaciones en Estados Unidos si no se desvincula de su empresa matriz, ByteDance, con sede en China.

33. Concesión de indultos y conmutación de sentencias por ciertos delitos relacionados con los acontecimientos que ocurrieron en el capitolio de los Estados Unidos o en sus cercanías el 6 enero de 2021

Se hace mención sobre una orden ejecutiva relacionada con la protección de la información personal de los estadounidenses y la restricción del acceso a esa información por parte de países considerados una amenaza para la seguridad nacional.

34. Poner a Estados Unidos en primer lugar en los acuerdos ambientales internacionales

Se trata de una medida que busca priorizar los intereses de Estados Unidos en los acuerdos ambientales internacionales.

35. Brindar alivio de precios de emergencia a las familias estadounidenses y derrotar la crisis del costo de vida

Esta ley es una medida para abordar la crisis del costo de vida en Estados Unidos. En general, su objetivo es aliviar la carga financiera de las familias estadounidenses y promover la estabilidad económica.

36. Congelación de contrataciones

Esta es una medida que impone una restricción temporal en la contratación de nuevos empleados en el gobierno federal de Estados Unidos. El objetivo de esta ley es reducir el gasto público y controlar el tamaño de la burocracia gubernamental.

37. Congelamiento regulatorio pendiente de revisión

Es una medida que suspende temporalmente la implementación de nuevas regulaciones y revisa las existentes para evaluar su impacto y eficacia.

38. Regreso al trabajo presencial

Es una medida que busca revertir la tendencia del trabajo remoto y fomentar el regreso a la oficina para los empleados del gobierno federal de Estados Unidos.

39. Poner fin al uso de armas del Gobierno Federal

Se trata de una una medida que busca prevenir el uso político y abusivo de las agencias y departamentos del gobierno federal de Estados Unidos.

40. Restaurando la Libertad de Expresión y terminando con la censura federal

Esta ley busca proteger la libertad de expresión y prevenir la censura gubernamental en Estados Unidos.

41. Rescisiones iniciales de órdenes ejecutivas y acciones perjudiciales

Esta es una medida que busca revocar o anular ciertas órdenes ejecutivas y acciones tomadas por administraciones anteriores que se consideran perjudiciales o dañinas.

42. La bandera de los estados Unidos ondeó a toda asta el día de la inauguración

Es una medida que establece que la bandera de los Estados Unidos debe izarse a toda asta (es decir, completamente desplegada) el día de la inauguración presidencial.

43. El presidente Trump designa a los presidentes y presidentes interinos

Se refiere a la designación de líderes en comités y organizaciones gubernamentales. En este contexto, el presidente de los Estados Unidos está designando a los presidentes y presidentes interinos de diversos comités y organizaciones.

44. El presidente Trump anuncia el gabinete interino y los cargos a nivel de gabinete

Se refiere a la designación de líderes temporales en diferentes posiciones del gobierno federal de Estados Unidos. Esto significa que el presidente está nombrando a personas para ocupar cargos de manera temporal hasta que se realice un proceso de selección definitivo o hasta que se confirme un líder permanente.

45. El presidente Trump anuncia los nombramientos del subgabinete

Se refiere a la designación de personas para ocupar cargos de subsecretarios o subsecretarias en los departamentos ejecutivos del gobierno federal de Estados Unidos.

46. El presidente Trump anuncia nombramientos en su gabinete y a nivel de gabinete

Se refiere a la designación de personas para ocupar cargos clave en el gobierno federal de Estados Unidos. Estos nombramientos son realizados por el presidente y requieren la aprobación del Senado.

En conclusión, durante su primer día de gobierno, Donald Trump firmó varias leyes y decretos que sentaron las bases para su administración que reflejan las prioridades y objetivos de la administración Trump, y que tuvieron un impacto significativo en la política y la sociedad estadounidenses.

En resumen, el primer día de gobierno de Trump estuvo marcado por una serie de acciones decididas que establecieron el tono para su administración y sentaron las bases para los cambios políticos y sociales que se produjeron durante su mandato.

LEE TAMBIÉN: Trump lanza su propia criptomoneda y su valor sube miles de millones de dólares