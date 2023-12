¡Parecen de otro mundo! Mexicano se sorprende con cohetes de Guatemala

-

Un mexicano manifestó su sorpresa al conocer las famosas "ametralladoras" guatemaltecas, las más conocidas en el país, que se queman durante las fiestas de fin de año.

OTRAS NOTICIAS: ¡Orgullo ser sololatecos! Guatemaltecos comparten sus vacaciones en NY

A través de su cuenta de Tik Tok el visitante llamado César Ortega se asombró con la gigante extensión de las tradicionales ametralladoras hechas de varios cohetes, afirmando que en México no existen.

El extranjero se encuentra en el país y documenta en su cuenta, algunas curiosidades que ve en Guatemala, por ello destacó los puestos de pirotécnica, agregando que no conoce varios juegos de pólvora que observó.

"No mames se ve enorme este pinche cohete, son de los más grandes que he visto, no sabía ¿este es uno completo un desmadre? ala madre son los cohetes más grandes que he visto ¡20 metros!", mencionó en un video donde mostró la pirotécnia que se vende en plena calle.

"Lo que me sorprende es que venden un chingo de cohetes que no venden en México, esta madre no la venden, está gigante, venden pirotécnia que no he visto en mi país", explicó en otro clip donde afirmó que "parece de otro mundo".

"Aquí comprar pirotecnica en la calle es legal, me llama la atención porque en México ya no lo es", agregó.

MIRA:

@csar.ortega ♬ sonido original - César Ortega

@csar.ortega ♬ sonido original - César Ortega