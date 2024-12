Padre de Lesli Samayoa revela nueva pista que podría dar otro giro al caso

-

Tras cumplirse un año de la desaparición de Lesli Samayoa, su padre hace reveladora declaración y esta pisa podría darle un nuevo giro al caso.

Por motivo de cumplirse un año de la desaparición de Lesli Corina Samayoa López, el padre de la mujer rompió el silencio y reveló una inesperada pista sobre este caso.

El padre de Lesli Samayoa dio esta nueva pista, para exigir a las autoridades a que hagan su trabajo, debido a que pasó ocho meses recibiendo información de la Fiscalía a cargo de las investigaciones en Chiquimula y que esta no fue concretada.

(Foto: Cortesía/Soy502)

Su exesposo y otra mujer

Según la nueva revelación que hizo el padre de Lesli, ella salió del salón de belleza al que acudió para un facial y arreglarse las uñas a las 20:00 horas del 4 de diciembre de 2024, en ese momento, su exesposo Héctor la pasó recogiendo.

Sin embargo, también iba acompañado de una mujer de nombre Neyda, de quien hasta el momento se desconoce el parentesco que tenía con Lesli o su exposo Héctor Amílcar Figuero, quien fue asesinado en julio de 2024. El padre de Lesli aseguró que esa información fue corroborada por el Ministerio Público (MP).

El progenitor de la mujer puntualizó que Héctor y Neyda era los únicos que sabían lo que había pasado o donde estaría Lesli. Sin embargo, el hombre ya falleció.

"Saliste a esta hora de casa para ir a un spa a hacerte un facial y después te ibas a reunir con Héctor y la Neyda, y el MP corroboró que ellos tres la recogieron en el spa a las 8 de la noche (...) ¿Dónde estás hoy?, solo ellos lo saben y Dios que todo lo ve", declaró el padre de Lesli Samayoa.

Los allanamientos que nunca se hicieron

En esa misma línea, el padre de Lesli indicó que estuvo yendo ocho meses al MP en Chiquimula, esto para que le dieran información sobre los avances del caso, donde los fiscales le indicaban que realizarían allanamientos en un lugar en específico. Sin embargo, al llegar la fecha en que le decían, estos no procedían.

"Con el MP estuve por 8 meses, teniendo la esperanza día con día que te íbamos a encontrar. Me decían, mire don Eddy, vamos a allanar tal lugar y vamos a encontrar a su hija, pasaba la fecha y cuando regresaba a preguntar qué había pasado solo me decían que no podían hacer nada. Siempre me decían lo mismo y así me tuvieron por 8 meses", agregó el padre de Lesli.

(Foto: captura de pantalla)

Un año de su desaparición

Este miércoles 4 de diciembre de 2024 se cumplió un año de la desaparición de Lesli Corina Samayoa López, la mujer originaria de Chiquimula que desapareció cuando viajaba a bordo de un vehículo de lujo modelo Lexus.

La mujer fue vista por última vez en Esquipulas, Chiquimula, la noche del 4 de diciembre de 2023, tras haber ido a un salón de belleza y spa.

Minutos antes de desaparecer, Lesli Samayoa hizo una llamada a sus hijos para avisarles que pronto llegaría a casa. Luego de ello, los pequeños y familia de la mujer de 32 años, dejaron de tener noticias sobre ella.

¿De quién era el carro en el que viajaba Lesli?

El padre de Lesli Samayoa confirmó que el automóvil era de la expareja sentimental de ella, pese a que en un inicio circuló la información de que era de Lesli, esta fue desmentida por el progenitor.

"Lo único que sabes que él le prestó el carro verdad (...) pero, el carro le pertenece a él y él se lo prestó", dijo el padre de Lesli Samayoa.

Asesinan a su exesposo y padre de sus hijos

El carro estaba a nombre de Héctor Amílcar Hernández Figueroa, exesposo de Lesli, quien fue asesinado el 10 de julio de 2024 en el barrio Santa Ana, Esquipulas, Chiquimula.

El caso dio un nuevo giro con el crimen del también empresario, pues según las autoridades estaban a semanas de realizar un allanamiento en la vivienda de Hernández, quien aparentemente era el principal sospechoso de la desaparición de la mujer.

Sin embargo, ya no se pudo realizar derivado a que este fue asesinado. El caso se encuentra bajo reserva.

(Foto: Archivo/Soy502)

Lesli pidió ayuda

Otro detalle sobre este caso es que, el día de su desaparición, 4 de diciembre, Lesli logró enviar un mensaje automático de alerta SOS y su ubicación. Esta marcó en dos lugares diferentes, por lo que la familia salió a buscarla, pero no lograron localizarla.

"SOS por choque detectado. Llamé a los servicios de emergencia desde esta ubicación aproximada después de que el iPhone detectara un choque. Recibiste este mensaje porque te agregué como contacto de emergencia".

El mensaje fue enviado de forma automática, luego de que Lesli ancló su celular con el de otro de sus familiares en el caso de una emergencia.

(Foto: captura de pantalla)

Familia siguió el rastro del GPS

Una familiar de Lesli Corina Samayoa López, narró a Soy502 que ella logró compartir su ubicación momentos antes de desaparecer.

Según el último registro de su ubicación, Lesli se encontraba cerca de un sector conocido como río San José en el ingreso de Chiquimula.

Sin embargo, los parientes de Lesli dejaron de tener noticias de ella, y ya no pudieron rastrearla porque su celular fue apagado.

En una serie de fotografías a las que tuvo acceso Soy502, se pudo constatar que los familiares ingresaron a lo que fue su última ubicación.

(Foto: Cortesía/Soy502)

(Foto: Cortesía/Soy502)

Exempleada de Lesli también desapareció

Un tercer elemento en este caso es que no desapareció sola, sino con una amiga, quien también fue empleado doméstica de Lesli; la familia detalló que ya no trabajaba con ella desde hace varios meses.

La amiga de Lesli Samayoa fue identificada como Nohemí Castro, y tampoco se sabe sobre su paradero; su familia también activo una alerta de búsqueda.

El MP dijo a Soy502 que este caso está en desarrollo y bajo reserva judicial, por lo que no se proporcionaron mayores datos.

Padres de Lesli no pierden la esperanza de hallarla. En el caso de contar con información que ayude a encontrar a las amigas se puede reportar a los números 110 de la Policía Nacional Civil (PNC) o al 1572 de Isabel-Claudina.

Es de cabello negro, tez blanca, nariz griega, complexión mediana, cejas semi pobladas y cabello liso, largo y negro.

(Foto: Isabel-Claudina)

Nohemí Castro es de ojos color negro, tez moreno oscuro, nariz chata o de botón, cejas semi pobladas, mide 1.45 metros y es de cabello corto y negro.

(Foto: Isabel-Claudina)

Los padres de Lesli Samayoa publican todos los días fotografías de ella y piden ayuda para encontrarla. También dedican mensajes a las personas involucradas en el secuestro de la mujer, para que tengan consideración y la devuelvan.

La desaparición de Lesli Samayoa no solamente ha consternado a los vecinos de Chiquimula, sino a toda la población guatemalteca, quienes piden a las autoridades que las investigaciones avancen y den con los responsables de la desaparición o secuestro.