"Paren de sufrir", les dice el PDH a diputados de la Comisión de Derechos Humanos

El procurador de los Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas, acudió a una citación con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.

La citación realizada por los diputados fue para fiscalizar el presupuesto ejecutado por la Procuraduría de los Derechos Humanos durante los 5 años de gestión de Augusto Jordán Rodas.

El procurador presentó a la comisión un informe presupuestario, el cual será analizado por los congresistas. Durante la citación, varios diputados cuestionaron al Procurador sobre su salario, si pedirá indemnización y las donaciones recibidas.

El PDH les dijo "Paren de sufrir", al asegurar que la información fue entregada y que así como fiscalizan a la PDH se debería fiscalizar al presidente en su viaje a Ucrania.

"En cuanto a las dudas, paren de sufrir, yo gano Q50 mil, Sergio Morales ganaba Q100 mil, Jorge de León lo bajó a Q50 mil, yo no se lo he subido, tengo gastos de representación de Q6 mil, no tengo viáticos, no tengo mamá o familiares contratadas en la PDH, entonces me da la suficiente moral para decirles tranquilos, no ha habido despilfarro del poco dinero que hemos tenido".

El PDH también les dijo a los diputados: "Si les preocupa tanto el despilfarro sería bueno saber cuánto gastó el presidente en su viaje a Ucrania también, hay sentido común".

Esta última frase generó malestar en algunos diputados como Mynor Mejía, quien pidió al PDH dejar de politizar sus declaraciones y respetar al gobernante.

Finalmente la Comisión de Derechos Humanos acordó pedir otro informe al Procurador con más detalles de su gestión y volverán a citarlo para resolver dudas.