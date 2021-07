Radiografía de los emprendimientos que nacieron en Guatemala durante la pandemia

El 66.1% de los emprendimientos en fases tempranas, según el GEM, opera de manera informal, pero a medida que los negocios superan los 3.5 años de operación, la tasa de informalidad se reduce al 45.1%, indica el estudio.

Dentro de las principales razones por las que no se formalizan los emprendedores se encuentran: no ver el beneficio de hacerlo (42.4%), no saber cómo hacerlo (20.4%) y lo caro que es operar formalmente (16.1%).

Además, el estudio estableció que uno de cada dos hombres emprenden, mientras que el 34.7 de mujeres se dedica a esa actividad. Otro dato interesante, es que el grupo de edad de los emprendedores ya no se concentra en los jóvenes, ya que los resultaron mostraron que los porcentajes rondaron entre el 33% al 43% en todos los adultos desde los 18 a los 65 años.

Otro fenómeno a destacar es que la mayoría de personas que emprende lo hace teniendo educación universitaria completa. La población de emprendedores incluye desde lo que no tienen preparación escolar, los que poseen estudios incompletos hasta quienes hasta quienes alcanzaron la educación superior.

La distribución de las edades por emprendimiento es casi similar en todos los grupos. (Gráfica: GEM)

La inseguridad acecha al emprendedor