Esto pasó con el motorista que chocó contra el carro de una periodista

La periodista guatemalteca Paola Hurtado reveló qué fue lo que ocurrió con el motorista que se cruzó un semáforo e impactó contra su vehículo.

Un video captado por una cámara de vigilancia municipal, fue una de las prueba para que la periodista guatemalteca Paola Hurtado, quedara libre de cargos luego de que en diciembre de 2019, se vio envuelta en un accidente automovilístico por un motorista que se pasó un semáforo en rojo e impactó contra su vehículo.

Según narró en su cuenta de Twitter, tras varios meses de que su proceso estuvo en pausa por la llegada del Covid-19 y que se retomaran las audiencias, un juez la eximió de culpa.

¿Qué ocurrió con el motorista?

Hurtado mencionó que el caso fue cerrado y que el conductor de la motocicleta no fue investigado, puesto que el día el accidente las autoridades correspondientes no le realizaron prueba de alcoholemia.

Pese a que el motorista y su acompañante habían sido los responsables, pidieron ser indemnizados, para cubrir los gastos hospitalarios por las fracturas que presentaron en algunas partes del cuerpo.

Pero, el abogado de la periodista mostró el video donde claramente se ve la imprudencia al volante del motorista al cruzarse una luz roja del semáforo y que además, no portaba casco de seguridad.

Tras esa situación y al comprobar que ella no era la responsable del percance vial, indicó que no tuvo que pagarles nada.

(Foto: captura de pantalla)

Así fue la imprudencia al volante

En el video que se ha viralizado en redes sociales, se ve al motorista cruzarse el semáforo en rojo justamente cuando era el momento de que Hurtado avanzara, pero, ella no salió de inmediato al ver la luz verde del semáforo y eso evitó que el impacto fuera mayor.

La grabación exhibe al motorista y su acompañante conduciendo a exceso de velocidad, además, se observa el momento cuando se estrellaron en el capó del vehículo y tras el golpe ambos salieron disparados de la motocicleta.

"Este motorista sin licencia, sin casco y muy ebrio se pasó un semáforo en rojo y se empotró contra mí. Un segundo me salvó la vida, pero no me libró de una detención y de perder el carro varios meses. Nunca conté esto, pero lo hago hoy porque urge hablar de las Motos Sin Control", indicó Hurtado.

Este motorista sin licencia, sin casco y muy ebrio se pasó un semáforo en rojo y se empotró contra mí.

Un segundo me salvó la vida, pero no me libró de una detención y de perder el carro varios meses.

Nunca conté esto, pero lo hago hoy porque urge hablar de las #MotosSinControl. pic.twitter.com/fGAlbTURRH — Paola Hurtado (@hurtadopaola) January 20, 2023

"Fue arrestada"

Por aparte, Hurtado mencionó que tras el accidente, ella de inmediato hizo un llamado a los bomberos, pues los motoristas resultaron heridos al caer al asfalto. Señaló que no solamente iban ebrios, sino que no portaban casco de seguridad.

Posteriormente, comentó que fue arrestada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes la llevaron a una carceleta de Torre de Tribunales, mientras su vehículo fue trasladado a un predio de la PNC dentro del basurero de la zona 3. Al día siguiente de ser capturada, le otorgaron arresto domiciliario, en lo que se resolvía su situación legal.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

Hace un contundente llamado

Finalmente, Hurtado mencionó que decidió contar su experiencia para hacer un llamado a las autoridades para que se tenga un control adecuado de conductores de motocicleta. Asimismo, a los automovilistas para que estén alerta y mantengan las precauciones necesarias para evitar pasar por una situación similar.

"Hay muchos motoristas sin licencia, sin conocimiento de las reglas de tránsito, sin anteojos, alcoholizados. Por otro lado, la ley que los regula se quedó obsoleta. Encarcela víctimas y favorece a irresponsables. Es urgente hablar de #MotosSinControl y de la Ley de Tránsito", puntualizó Hurtado.