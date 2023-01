¡Se pasó en rojo! El fuerte accidente entre una moto y una periodista guatemalteca

En una grabación se ve al motorista en estado de ebriedad cruzarse el semáforo en rojo e impactar contra el carro de una periodista guatemalteca.

A través de redes sociales, la periodista guatemalteca Paola Hurtado expuso el incidente automovilístico en el que se vio envuelta por unos conductores en estado de ebriedad.

Según explicó la periodista, los hechos ocurrieron en el año 2019, sin embargo, fue hasta el viernes 20 de enero de 2023, que habló del caso al ver como la irresponsabilidad de los motoristas ha incrementado en los últimos años.

Así ocurrió el percance

En un video que difundió en su cuenta de Twitter y el cual fue captado por una cámara de vigilancia, se ve al motorista cruzarse el semáforo en rojo justamente cuando era el momento de que Hurtado avanzara, pero, ella no salió de inmediato al ver la luz verde del semáforo y eso evitó que el impacto fuera mayor.

La grabación exhibe al motorista y su acompañante conduciendo irresponsablemente, además, se observa cuando se estrellaron en el capó del vehículo y tras el golpe ambos salieron disparados de la motocicleta.

"Este motorista sin licencia, sin casco y muy ebrio se pasó un semáforo en rojo y se empotró contra mí. Un segundo me salvó la vida, pero no me libró de una detención y de perder el carro varios meses. Nunca conté esto, pero lo hago hoy porque urge hablar de las Motos Sin Control", indicó Hurtado.

Por aparte, Hurtado mencionó que tras el accidente, ella de inmediato hizo un llamado a los bomberos, pues los motoristas resultaron heridos al caer al asfalto. Señaló que no solamente iban ebrios, sino que no portaban casco de seguridad.

Posteriormente, comentó que fue arrestada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes la llevaron a una carceleta de Torre de Tribunales, mientras su vehículo fue trasladado a un predio de la PNC dentro del basurero de la zona 3. Al día siguiente de ser capturada, le otorgaron arresto domiciliario, en lo que se resolvía su situación legal.

Pero, tras la llega de la pandemia del Covid-19 los casos se detuvieron, y cuando las audiencias en los juzgados fueron retomadas, Hurtado fue eximida de los cargos y el caso fue cerrado.

Destacó que no se probó que el conductor de la motocicleta estaba ebrio al momento del accidente y cuando se cruzó el semáforo rojo, pues las autoridades no le realizaron las pruebas de alcoholemia. Y pese a que los responsables pidieron indemnización, el abogado de la periodista presentó el video de vigilancia que comprobó la irresponsabilidad del motorista.

Finalmente, Hurtado mencionó que decidió contar su experiencia para hacer un llamado a las autoridades para que se tenga un control adecuado de conductores de motocicleta. Asimismo, a los automovilistas para que estén alerta y mantengan las precauciones necesarias para evitar pasar por una situación similar.

"Hay muchos motoristas sin licencia, sin conocimiento de las reglas de tránsito, sin anteojos, alcoholizados. Por otro lado, la ley que los regula se quedó obsoleta. Encarcela víctimas y favorece a irresponsables. Es urgente hablar de #MotosSinControl y de la Ley de Tránsito", puntualizó Hurtado.