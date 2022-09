¿Qué pasó con el piloto que amenazó con estrellar su avión en un supermercado?

Las autoridades de Mississippi activaron el estado de alerta por un piloto que amenazó con estrellarse en un supermercado. Esto ocurrió con el piloto luego de varias horas en el aire y de las negociaciones.

El piloto presuntamente habría robado una avioneta con la que voló en círculos desde las 5 de la mañana, hora de la localidad, amenazando con estrellarla.

La policía evacuó este sábado varias tiendas en la ciudad de Tupelo, Mississippi, al recibir la amenaza de la persona empleada del "Aeropuerto Regional de Tupelo" a través de una llamada al número de emergencias 911.

¿Qué pasó con el piloto?

El gobernador de Mississippi Tate Reeves informó en un tuit nuevos datos del incidente:

“La situación se resolvió y nadie resultó herido”, además agradeció a los involucrados en la negociación para que la persona descendiera la aeronave.

La avioneta dio vueltas sobre Tupelo, Mississippi y estuvo en el aire más de cinco horas. La despachadora del alguacil del condado de Benton, Connie Strickland, dijo que la aeronave aterrizó y el piloto quedó bajo custodia policial.

Los primeros informes afirman que la avioneta Beechcraft King Air C90A fue robada, aún falta determinar si el hombre es empleado de un aeropuerto local.