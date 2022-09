Piloto amenaza con estrellar una avión en un supermercado en Mississippi (video)

El piloto de un avión amenazó esta madrugada con estrellar su avión en un supermercado en Estados Unidos, teniendo en alerta a las autoridades.

La Policía estadounidense evacuó este sábado varias tiendas en la ciudad de Tupelo, Mississippi, al recibir la amenaza de la persona empleada del "Aeropuerto Regional de Tupelo" a través de una llamada al número de emergencias 911.

Al parecer, el hombre tomó la aeronave en la terminal aérea a las 5:00 horas de este sábado 3 de agosto y voló en círculos durante más de una hora. Las autoridades evacuaron el área y advirtieron a los pobladores.

Amenaza con estrellarlo

El Departamento de Policía de Tupelo está en contacto con el piloto con quien realiza negociaciones. El avión es un nueve plazas con dos motores, propiedad de Southeast Aviation LLC.

“La policía estatal y los administradores de emergencias están siguiendo de cerca esta situación peligrosa. Todos los ciudadanos deben estar alertas y al tanto de las actualizaciones del Departamento de Policía de Tupelo”, afirmó el gobernador Tate Reeves.

Se desconoce si aún continúan las negociaciones. “En este momento, la situación continúa con TPD y todos los Servicios de Emergencia en nuestra área en alerta, se pide a los ciudadanos que eviten esa área hasta que se dé un visto bueno. Con la movilidad de un avión de ese tipo, la zona de peligro es mucho más grande incluso que Tupelo”, afirmaron.