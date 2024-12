En pausa proyecto de apartamentos lujosos "IRANTU" en zona 10 por esta razón

-

Autoridades ponen en pausa licencia ambiental del proyecto de apartamentos de lujo "IRANTU", ubicado en la zona 10 por irregularidades en el proceso.

La noche del viernes 27 de diciembre, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) emitió un comunicado oficial para dar a conocer el estado de la licencia ambiental No. 8372-2023/DIGARN autorizada en 2023, durante la gestión de Alejandro Giammattei, para el proyecto habitacional IRANTU, ubicado en zona 10.

En su pronunciamiento, el Marn detalló que en abril de 2024 se percataron de que el proceso de participación pública del proyecto IRANTU careció de sustento, esto tras no incluir la participación de vecinos del área de influencia. Razón por la que la licencia quedó en pausa.

“ El 22 de abril del presente año, el Marn determinó que el proceso de participación pública realizado careció de sustento, pues no incluyó la participación de vecinos del área de influencia. Por esta razón, se requirió a IRANTU repetri el proceso de participación pública a través de una actualización de su Evaluación de Impacto Ambiental ” , Marn

(Foto: Marn)

Marn obliga a IRANTU repetir el proceso

Tras no cumplir con el requerimiento solicitado por el Marn, las autoridades pidieron al proyecto repetir el proceso de participación pública mediante una actualización de Evaluación de Impacto Ambiental; por lo tanto, hasta que no se cumpla con el proceso de participación de los vecinos, la licencia está en pausa y el proyecto no puede continuar.

“ La entidad interpuso un recurso de revocatoria ante el Marn, el cual fue rechazado de plano al ser improcedente. Por lo tanto, continúa la obligación de repetir el proceso de participación pública con los vecinos directamente impactados por el proyecto ” , Marn

Dicha cartera agregó que esta licencia fue autorizada en octubre de 2023 con una vigencia al mismo mes del 2028.

Para obtener una versión sobre la revocación de la licencia ambiental y la problemática a la que se enfrenta la inmobiliaria, Soy502 intentó ponerse en contacto con el proyecto IRANTU. Sin embargo, no han respondido las llamadas telefónicas realizadas al número 2303-2200.

Así es el proyecto IRANTU

Este proyecto habitacional está ubicado en la 20 calle y 14 avenida de la zona 10.

Se pretenden construir más de 560 apartamentos de lujo, con más de 15 amenidades.

El sitio oficial de este proyecto detalló que se planifican construir apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones.

(Foto: Sitio web IRANTU)

(Foto: sitio web IRANTU)

Mientras que una publicación de Ojo con mi Pisto dio a conocer que el área donde se está iniciando el proyecto cuenta con 177 árboles, mide una hectárea y lleva aproximadamente 200 años de existir.

Esta situación ha generado el descontento de vecinos de los alrededores, quienes se niegan a que los árboles sean talados.