Pediatra guatemalteco advierte sobre el uso de este jarabe en niños

El pediatra guatemalteco señala que este jarabe causa cuadros respiratorios negativos en niños.

El pediatra guatemalteco Alejandro de León, mediante sus redes sociales, en un video publicado recientemente comparte su opinión sobre el jarabe "Salbutamol", este señalamiento surgió por el alza de cuadros respiratorios en niños actualmente.

Según su opinión a la mano del criterio científico, recomienda no usar jarabes con salbutamol, este tratamiento no son recomendados en niños menores de un año y existen otras opciones para no utilizar este medicamento, es necesario consultar con el pediatra del menor para no automedicar al paciente.

"Estos jarabes pueden causar efectos secundarios en los pequeños", relata el doctor.

Foto: captura de pantalla

"Si es mas efectivo utilizar con aerocámaras de salbutamol o nebulización de salbutamol, pero el salbutamol en jarabe es algo inadecuado, ya que produce taquicardia en chiquitos, muchísimo más que en inhalador o en nebulización", señala el pediatra.

¿Qué produce el salbutamol en jarabe?

El salbutamol produce taquicardia y una irritabilidad severa cuando es una infusión en jarabe, se debe tener cuidado con algunos mucolíticos como el: ambroxol, el pediatra señala que a veces es controversial la reacción que provocara en niños muy pequeños, su uso puede ir combinado con salbutamol.

Estos jarabes compuestos se deben tener cuidado porque pueden producir mucha taquicardia en niños muy pequeños de edad, incluso en menores de dos años.

Si se en algunos casos se requiere utilizar un salbutamol debe ser puro en jarabe.

Otras opciones por aplicar

Se puede utilizar las opciones como la inhaloterapia que consiste en administrar el medicamento a la mano del nebulizador para ir directamente a las vías respiratorias, puede funcionar siempre consultando al pediatra, este medicamento se calcula muchas veces en base al peso, es importante no automedicar.

