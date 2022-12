Canción de Gaby Moreno de "El gato con botas", está nominada a los Globos de Oro

Gaby Moreno fue parte de la banda sonora de una película nominada a los Golden Globes 2023.

La exitosa cantautora guatemalteca, Gaby Moreno, realizó e interpretó una de las canciones que suenan en la película animada "El Gato con botas: el último deseo".

Hace unos días, los Golden Globes dieron a conocer los nominados a cada una de las categorías que serán premiadas y el filme mencionado es parte de una de ellas.

La película fue seleccionada para aspirar a ganar el globo de oro a "Mejor película de animación".

Read our 2023 #GoldenGlobes nominee profile -- Best Picture - Animated: https://t.co/XItUwNt6wp pic.twitter.com/gakEET7YQi — Golden Globe Awards (@goldenglobes) December 29, 2022

"Gracias al enorme Heitor Pereira por invitarme a escribir junto a él la canción "¿Por Qué Te Vas?" y cantarla para la película 'El Gato Con Botas-El Último Deseo', la banda sonora ya está disponible en todas las plataformas", escribió en redes hace unos días al anunciar su participación.

Junto a la cinta también se encuentra "Pinocchio" de Guillermo del Toro, "Inu-Oh" de Masaaki Yuasa, "Marcel The Shell with Shoes on" y "Turning red" de Walt Disney Studios.

Los premios se entregarán durante la edición anual número 80 de la gala que se llevará a cabo el martes 10 de enero de 2023 en Beverly Hills, California.