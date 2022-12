"Soy Tribu", el youtuber que pasó la Navidad con una familia guatemalteca (video)

El youtuber español Agustín Ostos, tocó suelo guatemalteco con su motocicleta y compartió con una familia en Navidad.

El creador de contenido Agustín Ostos, mejor conocido como "Soy Tribu" en su canal de YouTube, visitó Guatemala en su motocicleta y compartió parte de su experiencia en sus redes sociales.

Ostos hizo una parada en San José Pueblo Nuevo Jucup, Huehuetenango, en donde tuvo la oportunidad de conocer a una familia guatemalteca en plenas fiestas navideñas.

"No soy muy de Navidad, pero me gusta su espíritu de celebración de la vida, abundancia, paz y amor. Ayer la ruta de terracería me llevó por un pueblito llamado San José, donde conocí a Tito y su familia indígena chuj, quienes desde la #Guatemala profunda siguen el proyecto #SoyTribu", escribió en su cuenta de Instagram.

Agustín es reconocido por recorrer varios países en su motocicleta. (Foto: Instagram/SoyTribu)

Junto al mensaje, el joven costarricense compartió fotografías con "Tito" y su familia de Guatemala, quienes son seguidores de su contenido.

"Tito, sin saberlo os convertisteis en mi familia por estas fechas. Disfruta tu presente, buen camino y que el espíritu navideño nos dure a todos el año entero", se lee.

Además, Agustín obsequió al joven una camiseta con el texto "Soy Tribu". El youtuber es reconocido por recorrer varios países en su motocicleta y destacar las comunidades indígenas a su paso.