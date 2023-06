La escena de "The Flash" donde mencionan a Guatemala (video)

-

En la nueva película de DC se hace mención a Guatemala.

El filme protagonizado por Ezra Miller se estrenó en cines el 15 de junio.

Eventos anteriores la habían catalogado como "La película más importante del año en cuanto a cine de superhéroes"..."y la mejor película de DC en 30 años".

Durante los primeros minutos de la película "The Flash" se hace una mención a Guatemala.

Ya pude ver "The Flash" y la verdad la disfruté mucho, si el CGI no es lo mejor en ciertas partes pero francamente no me molestó tanto como mucha gente la crítico.



Es una película entretenida, escuchar la música de Danny Elfman con el Batman de Michael Keaton fue hermoso pic.twitter.com/22gHp5yF3b — Vaca Calva ☀️ (@VacaCalva) June 19, 2023

La escena

Justo al inicio de la película se ve a Ezra Miller interpretando a "Barry Allen", popularmente conocido como "Flash".

El personaje de "Barry Allen" entra a una tienda cuando recibe una llamada de "Alfred", el compañero y mayordomo de "Batman".

Barry Allen se encontraba con prisa por lo que le dice a Alfred que esta ocupado y que en ese momento no puede.

Alfred hace caso omiso a las excusas de Barry y le dice que hay "una situación" en un hospital. Barry desesperado le pide que le hable a "Superman".

Así salva Superman a Guatemala. (Foto: Captura de pantalla)

Sin embargo, Alfred le dice que el superhéroe tiene "otros compromisos".

En ese momento Barry mira a un monitor dentro de la tienda.

"Volcán hace erupción en Guatemala", el personaje de Superman aparece ayudando a los guatemaltecos en una "ficticia" erupción de volcán.

Luego de esto, "Flash" tiene que atender sus deberes como "superhéroe" y la película toma un rumbo diferente.