¿La gran sorpresa del año? Surgen las primeras críticas a "The Flash"

La crítica especializada ya ha podido ver la nueva película del universo extendido de DC Comics y las opiniones no pueden ser más favorables.

Durante la CinemaCon 2023, realizada en el Caesars Palace de Las Vegas, del 24 al 27 de abril, se mostró una versión nunca antes vista de 'The Flash'.

Hubo un grupo de comunicólogos y críticos que pudo ver una primera versión de 'The Flash'. ¿Cuál es la sensación general? La película podría ser la más importante del año en cuanto a cine de superhéroes se refiere y la mejor película de DC en 30 años.



El propio director de la cinta, James Gunn, explicó que esta película será clave en el reinicio del Universo Extendido de DC. Aunque aún falta más de un mes para el estreno de este largometraje, ya se tienen algunas reacciones positivas.



Las primeras reacciones a 'The Flash'



La película, protagonizada por Ezra Miller, ha sido una de las producciones con más polémicas de los últimos años. A la irregularidad del Universo Extendido de DC, se sumó el posterior confinamiento debido al COVID-19, y a esto se agregaron los problemas personales del actor, que ha sido acusado de robo y acoso, entre otros delitos. ¿El resultado? Un clima confuso.



Sin embargo, las primeras reacciones en relación con 'The Flash' están siendo positivas. El editor de Collider, uno de los sitios web enfocados en el cine más famosos de Estados Unidos, Steven Weintraub, escribió lo siguiente en su perfil de Twitter:



"The Flash es fantástica. Sé que Ezra Miller ha cometido muchos errores, pero está muy bien en esta película. Me encantó la acción, el humor y la emoción. Andy Muschietti ha creado algo especial. Pulgares hacia arriba".

#TheFlash is fantastic. I know Ezra Miller has made a lot of mistakes but they are soooooo good in this movie. Loved Keaton, the action, humor and emotion. Andy Muschietti has crafted something special. Thumbs way up.



WB didn't show the after the credits scenes. pic.twitter.com/J8KsdrKVwz — Steven Weintraub (@colliderfrosty) April 26, 2023

Por su parte, el crítico Erik Davis, escribió lo siguiente:



"¡The Flash de DC es TREMENDA! Es sin duda una de las mejores películas de superhéroes jamás realizadas. Narración creativa, secuencias de acción FANTÁSTICAS, y un gran elenco. Estoy llorando al final. Todo lo que quieres de una película de superhéroes y más".

DC's #TheFlash is TREMENDOUS! Forget DC, it is without a doubt among the best superhero films ever made. An all-timer. Inventive storytelling, FANTASTIC action sequences, great cast. SO MANY nerdy details. I'm in tears at the end. Everything you want from a superhero film & more pic.twitter.com/xYSn0zuXMm — Erik Davis (@ErikDavis) April 26, 2023

En una línea similar, el crítico Scott Menzel compartió en Twitter la siguiente opinión:



"The Flash es sin duda una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. No es broma, es la experiencia cinematográfica definitiva, ¡ya que tiene un poco de todo! Acción, emoción, corazón, humor y mucha nostalgia. Ezra Miller es fenomenal, y Michael Keaton junto a Sasha Calle también son muy buenos. Esta es una película que el público verá una y otra vez. ¡No puedo esperar a ver esto de nuevo!".

The Flash is hands down one of the best superhero films of all time. No joke, The Flash is the ultimate movie going experience as it has a little bit of everything! Action, emotion, heart, humor and plenty of nostalgia. Ezra Miller is phenomenal as dual Barry Allens. Michael... pic.twitter.com/F7SHA30vZM — Scott Menzel (@ScottDMenzel) April 26, 2023



Por su parte, Andrés H. Ramos, del canal de Youtube donde se habla de series y películas, The Top Comics, también tuvo acceso a la función privada.

El comunicólogo explicó lo siguiente: "Si estaban esperando que la parte de Batman fuera la mejor, definitivamente es la mejor. Michael Keaton se termina robando el reflector en esta película".



El estreno de 'The Flash' está programado para el 17 de junio de 2023.

