Cáncer de Pepe Mujica avanza y expresidente afirma "hasta aquí llegué"

-

José Mujica se despide de la vida pública: "Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué"

El expresidente uruguayo José Mujica, de 89 años, anunció que el cáncer de esófago que había logrado superar con sesiones de radioterapia en 2024 ha regresado, esta vez extendiéndose a su hígado.

Durante una entrevista con el medio "Búsqueda", Mujica confesó entre lágrimas que no se someterá a más tratamientos médicos debido a su avanzada edad y a sus condiciones de salud preexistentes. "No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta", explicó.

En un tono sincero y resignado, Mujica pidió a los médicos que no lo hagan "sufrir al pedo" y que le permitan vivir sus últimos días en paz, trabajando en su chacra en Rincón del Cerro, donde desea morir y ser enterrado.

"El guerrero tiene derecho a su descanso", afirmó el exdirigente, quien también aprovechó la ocasión para despedirse de sus compatriotas y de sus compañeros políticos.

José "Pepe" Mujica declaró que ya no le "pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo".

Mujica, que ha sido uno de los políticos más queridos de Uruguay, declaró que no dará más entrevistas ni participará en actos públicos, marcando el cierre definitivo de su vida pública.

Además, Mujica declaró que sabe que se morirá en su chacra. Y quiere que lo entierren allí, al lado de donde está su perra Manuela.

TE INTERESA: Presidenta de México aviva polémica con Trump por el nombre del Golfo de México