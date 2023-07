Carlos "El Pescado" Ruiz comparte video dedicado a los Parques de la Paz

-

Carlos "El Pescado" Ruiz compartió un video en su Instagram dedicado a la realización de los Parques de la Paz en zona 21

El jugador de fútbol con más goles en la historia de la selección de Guatemala, Carlos "El Pescado" Ruíz, compartió en su cuenta de Instagram un video dedicado a los Parques de la Paz en la zona 21.

El video comienza con diversos acontecimientos que han sucedido en la zona 21 de la Ciudad de Guatemala, categorizándola como una de las zonas más peligrosas en todo el país.

Se menciona que la zona 21 era un lugar sin ley, y "una tierra de nadie" debido a los enfrentamientos entre pandillas. "Yo sé lo que es no tener agua, no tener luz, y no tener seguridad", confiesa Ruíz.

Sin embargo se aclara que la zona es más que eso, "es un barrio de gente alegre que sueña con transformar la dura realidad", y de la mano del Ministerio de Cultura y Deporte han cambiado el espíritu.

En un homenaje a uno de los mejores futbolistas de la historia de Guatemala, se crearon los Parques de la Paz en zona 21, en unos campos baldíos, cerca de donde "El Pescado" Ruíz creció.

En los Parques de la Paz, la comunidad de zona 21 encuentra un refugio para el aprendizaje y la sana convivencia, donde las clases sociales no existen.

"El parque es también un reencuentro con el pasado de Guatemala, y una orgullosa expresión que evoca la cultura maya", menciona uno de los trabajadores del recinto.

En este recinto verde y amigable con el medio ambiente, la música y el arte conviven en perfecta armonía con la práctica del deporte.

"Me llena de mucho orgullo que la gente me siga recordando. Los niños deben saber que antes de ser profesional hay un trabajo previo, que inicia desde la niñez", menciona Carlos Ruíz.