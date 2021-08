La piloto aviador implicada en el asesinato de Melissa Palacios

Las autoridades guatemaltecas detuvieron este miércoles a dos implicados en el secuestro y posterior asesinato de la joven universitaria, Melissa Palacios en Zacapa. Una de las detenidas, era excompañera de estudios de la víctima.

Agentes de la División Especializadas en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron la captura este miércoles de José Luis Marroquín Ovalle de 27 años y María Fernanda Bonilla Archila de 20 años.

Esta última, dijo en declaraciones a medios locales, que estudió con Melissa y que todo se aclararía en tribunales, sin embargo reconoció que más personas están involucradas en el caso.

Bonilla Archila es una piloto aviador, quien durante la reciente tormenta ETA en el país, ayudó a movilizar ayuda humanitaria para los afectados.

La amiga que la acompañó al cumpleaños

Investigadores de la PNC explicaron a Soy502 que se sabe que María Fernanda fue la última persona con la que Melissa tuvo contacto y con quien acudió a una fiesta de cumpleaños el día de su desaparición.

La detenida negó los señalamientos y dijo que confía en salir de esta situación.

Además, recordó que no fue localizada en los operativos de la semana pasada porque se encontraba en operaciones de vuelo.

“Señores yo soy piloto aviador, no me mantengo solo en mi casa, me mantengo volando por todos lados”, aseguró.

En el 2019 medios en Zacapa reconocieron la labor de la piloto que hoy fue detenida.

El asesinato

La joven universitaria Melissa Palacios fue reportada como desaparecida el pasado 4 de julio en San Jorge en el departamento de Zacapa, cuando había salido a una celebración de cumpleaños.

Un día después, el lunes 5 de julio fue localizada sin vida y con señales de violencia en Río Hondo, Zacapa, en un terreno baldío.

Dos días más tarde, familiares le dieron el último adiós y exigieron justicia tras la muerte de la joven de tan solo 20 años.