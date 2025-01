Sam Lilley: piloto de avión accidentado en Washington D.C. iba a casarse este año

-

Sam Lilley, el piloto fallecido en la accidente aéreo de Washington, estaba por casarse.

EN CONTEXTO: Recuperan cajas negras del avión de American Airlines tras choque en Washington

El copiloto del avión de American Eagle, Sam Lilley, de 28 años, es una de las víctimas del accidente aéreo en Washington.

Su padre, Timothy Lilley* confirmó la noticia con un emotivo mensaje en redes sociales, expresando el profundo dolor por la pérdida de su hijo, quien seguía sus pasos en la aviación y estaba comprometido para casarse.

Me sentí muy orgulloso cuando Sam se convirtió en piloto. Ahora me duele tanto que ni siquiera puedo llorar hasta quedarme dormido. Sé que lo volveré a ver, pero se me parte el corazón", escribió Timothy Lilley.

Horas después, el padre del piloto brindó declaraciones a medios estadounidenses, como Fox 5 Atlanta, donde relató cómo recibió la trágica noticia mientras estaba de viaje en Nueva York.

También tuvo que llamar a la madre de piloto y contarle que su hijo había fallecido.

"Le llamé y me preguntó: '¿Estaba Sam en Wichita?' Le dije que sí. Me preguntó: '¿Iba a Washington?' Le dije que sí. Y tuve que decírselo. Fue una escena terrible", el progenitor agregó que él y su pareja iban a casarse este año.

Otra víctimas del accidente

14 Atletas, entrenadores y familiares estadounidenses de patinaje artístico

Entre ellos están los excampeones del mundo Evgenia Shishkova y Vadim Naumov, que representaron a Rusia, pero se trasladaron a Estados Unidos, donde iniciaron una exitosa carrera como entrenadores.

Su hijo, Maxim Naumov, acaba de ganar el cuarto puesto en los campeonatos de patinaje artístico masculino de Estados Unidos el pasado fin de semana.

La pareja ganó el oro por parejas en los Campeonatos del Mundo de patinaje artístico en 1994. (Foto: La Vanguardia)

Fallecieron también la patinadora Jinna Han y su madre Jin Han, así como el patinador Spencer Lane y su madre Christine Lane.

Las víctimas regresaban de un campamento de desarrollo vinculado a los Campeonatos de Patinaje Artístico de EE. UU., que se celebraron en Wichita. La tragedia impactará en el Mundial de Patinaje de marzo, que tendrá lugar en Boston.

Capitán Jonathan Campos y miembro de la tripulación, Ian Epstein

Jonathan Campos, capitán del vuelo de American Airlines, también perdió la vida, según un compañero piloto cercano a él. Este colega compartió que Campos ascendió a capitán en 2022.

"Era una persona increíble", comentó Edward Campos, familiar de Jonathan, a CNN. "Amaba volar y amaba a su familia".

Ian Epstein de 53 años, era auxiliar de vuelo en el vuelo de American Airlines involucrado en la trágica colisión, según confirmó su hermana, Robbie Bloom, a CNN.

"Mi hermano era un hombre maravilloso, maravilloso. Le encantaba la vida. Le encantaba viajar. Le encantaba su trabajo. Amaba a su familia. Y le echaremos mucho de menos", expresó Bloom.

Epstein, quien había trabajado como auxiliar de vuelo durante varios años, deja dos hijos y dos hijastros, según informó Bloom.

Izquierda, Jonathan Campos y derecha Ian Epstein(Fotos: Infoabe)

Consultora y miembros del sindicato de instaladores de vapor

Asra Hussain Raza, de 26 años, fue una de las víctimas mortales en la colisión del vuelo de American Airlines con el helicóptero, según informó a CNN su suegro, el Dr. Hashim Raza.

Hija de inmigrantes indios, Hussain Raza se graduó con honores en 2020 de la Universidad de Indiana y se casó con su novio de la universidad en agosto de 2023, según su suegro.

Trabajaba como consultora en Washington y viajaba a Wichita dos veces al mes para un proyecto de reconversión en un hospital local. Su suegro señaló que solía llamarlo al final de sus turnos de urgencias para asegurarse de que estuviera despierto en el viaje de regreso a casa.

"Se desvivía por todo el mundo", afirmó el Dr. Raza. (Foto: CNN)

Cuatro miembros del sindicato de instaladores de vapor fueron identificados entre las víctimas del accidente mortal, según un comunicado de la organización emitido este jueves.

"Nos duele profundamente confirmar que cuatro miembros del Local 602 de UA Steamfitters estaban entre las víctimas del vuelo 5342 de American Airlines, que se estrelló ayer (miércoles)", expresó la Asociación Unida de Oficiales y Aprendices de la Industria de Fontanería y Tuberías de Estados Unidos y Canadá en X.