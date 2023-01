¿Quiso volver? Piqué habría pedido a Shakira que "salvaran" su relación (video)

Nueva información revela que Gerard Piqué habría intentado regresar con Shakira, estando con Clara Chía Martí.

Shakira y Gerard Piqué continúan en medio de la polémica tras el lanzamiento del nuevo tema de la colombiana junto a Bizarrap.

Aunque la atención se fue contra ambos desde que anunciaron su separación en junio de 2022, en los últimos días, el escándalo ha crecido por los controversiales versos que canta Shakira hacia el futbolista.

Por si fuera poco, hace unas horas salió a luz una información que asegura que Piqué habría intentado regresar con Shakira estando ya con su nueva novia, Clara Chía Martí.

Shakira dedica a Piqué diversos versos en su nueva canción. (Foto: captura de pantalla)

"Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques", dice una de las líneas del sonado tema, y que ha sido muy comentada por internautas.

Fue el periodista español, Jordi Martin, quien reveló la verdad detrás de esta frase que incluso ha causado problemas entre el deportista y su joven novia.

Martin confirmó que una fuente muy cercana a Shakira le contó que terminaron su relación en abril de 2022 cuando Clara ya estaba involucrada.

Un mes después de haber terminado, Gerard regresó a la mansión familiar para solucionar las cosas, pero no funcionaron y decidieron terminar definitivamente.

A partir de entonces comenzó la mediática separación y los pleitos por la custodia de los hijos. Finalmente, el comunicador afirmó que Piqué y Clara se encuentran más enamorados que nunca.