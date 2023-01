El verso de la canción de Shakira que habría desatado "crisis" entre Piqué y Clara

Gerard Piqué y Clara Chía Martí estarían atravesando una fuerte crisis tras el lanzamiento de Shakira y Bizarrap.

Desde que se estrenó la canción de Shakira y Bizarrap, en redes sociales no se ha dejado de mencionar el tema del que cada vez salen más referencias dirigidas a Piqué y hasta su novia.

La colombiana inició con el pie derecho este 2023, pues ya ocupa los primeros puestos en varios top de música a nivel global.

En las últimas horas se ha dado a conocer que Piqué y Clara Chía atraviesan una fuerte crisis desde el pasado 11 de enero por la polémica letra de la canción. Sin embargo, un verso en específico habría sido el detonante de todo.

Shakira y Bizarrap. (Foto: Instagram)

De acuerdo con la periodista española, Laura Fa, de "Mamarazzis", estos días han sido difíciles para la pareja por un fragmento de la canción que sembró la duda en la joven rubia.

"Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques", canta Shakira en su tema.

"¿Quiso Piqué volver con la madre de sus hijos luego del escándalo? ¿Se arrepintió de su decisión y trató de enmendar el error?" se preguntó la comunicadora.

Por su parte, el medio "El Español" indicó que fuentes cercanas a Chía informaron que la joven decidió abandonar la casa donde residía con Piqué para regresar con sus padres mientras pasa la ola mediática.

"Chía ha 'desaparecido' optando por arrullarse en el calor familiar. De este modo ha evitado las incómodas preguntas de los reporteros", señala el medio.

Shakira menciona a Piqué, a Clara y hasta a su exsuegra en una canción que ha roto récord de reproducción y desatado un completo debate en redes sociales por su polémica letra.