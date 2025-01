¡Semana perdida! Pleito por bloque VOS impide al Congreso sesionar esta semana

-

La disputa que persiste en la bancada VOS impidió que los diputados alcanzaran acuerdos para aprobar una agenda de sesiones para esta semana. La Junta Directiva se resiste a reconocer al jefe y subjefe de bloques.

EN CONTEXTO: La pelea entre integrantes de VOS

La Junta Directiva y los jefes y subjefes de bloques protagonizaron una guerra política de dimes y diretes, luego de que el máximo órgano legislativo se negara a reconocer a los directivos de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) pese a que existe un amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El pleito se elevó a tal punto que, después de más de una hora de discusiones dentro de la Instancia de Jefes de Bloques, los diputados optaron por suspender la reunión, lo que provocó que no se aprobaran órdenes del día para las sesiones de este martes y jueves.

Aunque el presidente del Congreso, Nery Rodas, insistió en que no habría sesiones, varios diputados coincidieron en que la plenaria del martes sí está perdida, pero la del jueves no, ya que la convocatoria se debe de hacer con 24 horas de anticipación, por lo que aún hay tiempo.

El pleito

Todo inició cuando en la sesión de jefes de bloques efectuada este lunes 27 de enero, el diputado VOS, Jairo Flores, manifestó su inconformidad, debido a que no estaba reconocido dentro de la sesión como Jefe de Bloque, por lo que solo tendría voz, pero no voto.

Su molestia subió de tono cuando Ramos explicó que la Junta Directiva sostendría una reunión después de concluir Jefes de Bloque para "estudiar" la resolución de la CSJ que aparó a Flores y otros integrantes de VOS para constituirse como bancada.

Flores no solo expuso al presidente del Congreso argumentando que previo a la sesión de Jefes de Bloque se reunió con la Junta Directiva para "conocer ampliamente" la resolución de la Corte, sino que la misma se efectuó desde el viernes 24 de enero al medio día.

"Tuvieron bastante tiempo para conocerla. Además, las resoluciones de las cortes no son para estudiarlas, sino que para cumplirlas", expresó Flores.

Ramos, por su parte, insistió en que debía "analizar" la resolución de la Sala para "conocer los alcances" de la misma. "A nadie se le está vedando ningún derecho, solo estamos cumpliendo los procedimientos establecidos", dijo.

A lo que Flores respondió apelando al resto de Jefes de Bloques a quienes les indicó: "Si a nosotros los diputados se nos violan nuestros derechos, imagínense a la gente de a pie..." y aseguró que ya habían accionado ante los órganos jurisdiccionales en contra de la Junta Directiva del Congreso, para quienes solicitó que se ejecute lo conducente por no acatar una orden jurídica.

Sin embargo, la respuesta del presidente del Legislativo siguió en la misma línea, argumentando que ya había convocado a Junta Directiva para analizar la resolución y en ese momento invitó a Flores y al subjefe del bloque VOS, José Chic, a abandonar la sesión para que fueran a presentar las denuncias que ellos consideraran necesarias.

Bancadas responden

Luego de la discusión entre Ramos, Flores y Chic, varios diputados se sumaron en defensa del bloque VOS, al extremo que el diputado Álvaro Arzú, de los Unionistas, consideró que la Junta Directiva "está actuando de manera antojadiza donde se favorece a ciertas bancadas y se castiga a otras, sin cumplir con una lógica de igualdad... nos preocupa que no se acaten resoluciones judiciales esta y otras cosas", dijo.

Allan Rodríguez, del bloque Vamos, recordó que los votos faltantes inciden en una instancia de Jefes de Bloques, ya que faltarían las de VOS. También dijo que si bien con esa bancada mantiene más disidencia que coincidencias, hay respeto, por lo que les manifestó su solidaridad, pues "lo que hoy les está pasando a ellos, mañana podría pasarnos a nosotros".

Mientras que Nadia de León, de la bancada Nosotros, recordó que desde el año pasado otras bancadas han presentado acciones y la Junta Directiva no las ha conocido, ni les ha dado trámite.

"A nosotros también se nos vulneraron nuestros derechos y tuvimos que acudir la Corte de Constitucionalidad (CC) y, como no la acataron, tuvimos que asistir a una debida ejecutoria. Creo que si queremos vivir en gobernabilidad es bueno que como dice el halagio: O todos hijos o todos entenados", manifestó De León.

¿Y las comisiones?

Dentro de la reunión también hubo críticas debido a que, a la fecha, no se han repartido las presidencias de las Comisiones de Trabajo. Algunos manifestaron su rechazo argumentando que el problema se debe a la disputa por la conformación de la bancada Semilla.

"No nos podemos seguir atrasando", manifestó el diputado Rodríguez, quien atacó al bloque Semilla aduciendo de que existen una orden judicial que les impide consolidarse como partido político y, por ende, como bloque, por lo que están "violando la ley" y le están "haciendo perder recursos al Congreso".

No obstante, la jefa de Semilla, Laura Marroquín, aseguró que el regreso de ese bloque tiene como objetivo hacer "avanzar la agenda del Organismo Legislativo y dejar por un lado los dimes y diretes, para actuar con madurez y responsabilidad para acatar el mandato que se les ha dado".

"Estamos dando las batallas que nos corresponden para defender los derechos que nos corresponden cuando fuimos electos por el pueblo..." y recordó que la resolución "antojadiza" del Juez Fredy Orellana no estará en firme hasta que no se hayan resuelto todas las acciones legales que están pendientes.

Sin avances ni acuerdos

Al final, la reunión terminó sin acuerdos. Varios Jefes de Bancada manifestaron que no tomarían ninguna decisión hasta que la Junta Directiva no resolviera incluir de nuevo al bloque VOS y a sus directivos.

Ante esta situación Ramos tomó la sugerencia de varios diputados de levantar la sesión de Jefes de Bloques, no sin antes advertir que sin reunión y aprobación de las órdenes del día a través de esa instancia, "no habrá agenda que discutir durante la semana" y después de someterlo a votación, levantó la reunión y decidieron no convocar a reuniones plenarias.