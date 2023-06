¡Fuerte golpe! El PMT de Antigua que se cayó tras perseguir a un hombre

-

Una grabación exhibe la insólita caída que sufrió un agente municipal de Antigua por perseguir a un hombre.

Un video que circula en TikTok deja ver una insólita caída que sufrió un agente de la Policía Municipal de Tránsito de Antigua Guatemala y que ha provocado diversas reacciones entre los usuarios de redes sociales.

Según se logra observar en la grabación, el agente iba corriendo detrás de un hombre, sin embargo, este se resbaló y cayó boca abajo, por lo que el sujeto logró escaparse del agente. Este hecho provocó burlas entre los internautas y se viralizó de manera inmediata en todas las plataformas digitales.

Cabe destacar que de momento no se conoce el contexto del por qué el hombre era perseguido por el PMT, pero sí se logra observar que también había una autopatrulla Municipal en el lugar.

Tras la brutal caída del agente, otros colegas se acercaron para auxiliarlo.

En cuanto a las reacciones de los internautas, estos dejaron varios mensajes de burlas.

"Ay wey, mi mente", "No me rio porque en esas banquetas de la antigua así se cae uno de fácil", fueron los comentarios más destacados por el insólito incidente.

Mira aquí la grabación: