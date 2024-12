¿Por qué la película sobre la Virgen María en Netflix ha causado debate?

-

La cinta fue estrenada recientemente en el marco de la Navidad, pero ha causado polémica en redes sociales.

El recién pasado 6 de diciembre llegó a Netflix la película "María", dirigida por D.J Caruso.

Un proyecto narrado desde la perspectiva de la Virgen, que aborda la concepción milagrosa del Mesías y cómo se ve obligada a esconderse tras ser repudiada.

Con pocos días en la plataforma, la cinta protagonizada por la actriz israelí Noa Cohen, como María, ha sido objeto de debate y fuertes críticas en redes. ¿Por qué?

Foto: Netflix

Desde su lanzamiento, en las diversas redes se dejaron ver comentarios de internautas. Muchos de ellos, mostrando su indignación.

Esto, porque algunos consideran que la historia de la cinta es blasfema y señalan imprecisiones históricas, así como el contexto geopolítico de la producción.

"Es una película profundamente ofensiva. Desde el reparto hasta el guion, todo parece diseñado para irritar tanto a cristianos como a musulmanes", menciona un comentario.

Watching #Mary on Netflix. Blasphemous from start to finish. So many inaccuracies.



Almost as if it was made to offend Christians and Muslims around the world who hold Mary in the highest regards



Truly awful film — Has AK (@haseeb1986) December 7, 2024

"Inadmisible que una actriz israelí interprete a María, mientras Israel está borrando comunidades cristianas en Tierra Santa", indica otro.

Asimismo, sectores propalestinos critican que María pasa por alto el contexto histórico de la época, y señalan que la Virgen y su familia habrían sido palestinos judíos sometidos a un sistema opresor.

En tanto, el director de la película que cuenta con la participación de Ido Tako, como José y el aclamado actor Anthony Hopkins como Herodes, aclaró que su fin nunca fue generar controversia.

"Es un relato que mezcla la fe con las emociones humanas, tratando de conectar con el público contemporáneo", indicó Caruso.

Mira el tráiler:

*Con información de Cinemanía y Mundiario