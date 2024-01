Los precios y localidades para el concierto de Air Supply

-

Air Supply ofrecerá un concierto en Guatemala para deleitar a todos sus seguidores.

EN CONTEXTO: Dúo de rock sorprende al anunciar visita a Guatemala

Con su gira "The Lost in Love Experience", Air Supply visitará Guatemala para dar un concierto a sus fans en el país.

En las últimas horas, Asa Promotions, promotora encargada del concierto de Air Supply en Guatemala, ha dado a conocer que ya pueden adquirirse las entradas para el ansiado show.

La cita es el próximo 23 de abril 2024 en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Si deseas asistir para cantar a todo pulmón ""Even the nights are better"", toma en cuenta los precios y localidades.

Balcón 2 y Palcos: Q590

Balcón 1 y Palcos: Q890

Platea Lateral: Q1,090

Platea Central: Q1,190

(Foto: Cortesía/Asa Promotions)

(Foto: Cortesía/Asa Promotions)

(Foto: Cortesía/Asa Promotions)

(Foto: Cortesía/Asa Promotions)

*Cabe mencionar que el total varía al sumarle el recargo por servicio. Puedes adquirir tus boletos en el sitio web de ticketasa.gt

Air Supply es un dúo australiano de soft rock formado por el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock en la ciudad de Melbourne en 1975. Alrededor de 40 sencillos han sido un éxito rotundo en todo el mundo y 11 han alcanzado el Hot 100 de Billboard, 20 el Billboard Adult Contemporary.