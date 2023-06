¿Vas a ir? Estos son los precios y localidades para The Chainsmokers en Guatemala

-

El dúo de DJ estadounidenses estará en Guatemala muy pronto. Los precios y localidades ya fueron revelados.

Recientemente, Todoticket anunció un concierto de The Chainsmokers en Guatemala, lo que sorprendió a sus seguidores en el país.

El dúo de DJ estadounidenses se presentará en Fórum Majadas el próximo 8 de agosto a las 8:00 pm. En ese sentido, este lunes se revelaron los precios y localidades del show.

El evento se distribuirá en tres distintas localidades:

Ultra: Q1,600

Q1,600 VIP: Q800

Q800 ORO: Q400

Los boletos comenzarán a venderse este lunes 26 de junio a las 3:00 pm., en la página oficial de Todoticket.

"The Chainsmokers" es un dúo de DJ conformado por Alex Pall y Andrew Taggart.

Ambos son originarios de Nueva York, y han logrado marcar un estilo de música distinto combinando ritmos del indie, house progresivo y pop.

Iniciaron realizando covers de canciones popular, pero con el paso del tiempo se han dado a conocer con sus propios temas musicales.

Algunos de sus más grandes éxitos son "Closer", "Don't let me down", "Paris" y "Takeaway".