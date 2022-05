¿Presintió algo? Niña no quería ir a clases el día de la tragedia en Texas

La mañana del tiroteo en la escuela primaria Robb de Texas, Jailah Silguero, estudiante de cuarto grado, le había pedido a su madre quedarse en casa.

Pero con solo dos días para el final del año escolar, su madre insistió en que fuera a clase. “Jailah no quería ir a la escuela ayer”, dijo su abuela Linda Gonzales el miércoles.

“Eso es por lo que su mamá estaba realmente molesta anoche: 'Si tan solo la hubiera dejado quedarse en casa'”.

“La niña estaba decepcionada”, agregó Gonzales, “quería quedarse en casa con mamá”.

El martes por la noche, la madre de Jailah, Veronica Luevanos, se enteró de que su hija estaba entre los 19 niños asesinados cuando un adolescente armado abrió fuego dentro de un salón de clases de cuarto grado en la escuela de Uvalde.

El primo pequeño de la niña, Jayce Carmelo Luevanos, también murió en la masacre..

Gonzales dijo que Jailah y Jayce eran los bebés de una familia que ya estaba de luto antes del horror del martes.

Apenas una semana antes, la familia lamentó la pérdida del padre de Veronica y realizó un funeral por él en la casa del tío de Jailah en Odessa, dijo Gonzales.

“Estaba en México, así que no pudieron verlo”, agregó Gonzales. “Le dije a Veronica anoche: 'Solo míralo como si tu papá se llevara a tu bebé con él'”.

La abuela resaltó que a Jayce le encantaba hacer reír a la gente y a Jailah le encantaba bailar y estaba aprendiendo a grabar videos de TikTok.

“No tengo palabras. Creemos que esta es una comunidad pequeña, no puede suceder aquí, pero, Dios mío, está sucediendo en cualquier lugar”.

Zeke Luevanos, yerno de Gonzales y hermano de Veronica, estaba entre los padres, amigos y parientes que viajaron a Uvalde para ayudar a sus seres queridos a encontrar a sus hijos desaparecidos. Le dijo a Los Angeles Times que sus hermanos proporcionaron muestras de ADN para ayudar a vincularlos con sus hijos desaparecidos.

Jayce Carmelo Luevanos murió justo al lado de su prima durante el tiroteo.

Reproche



La abuela siguió cuestionando que Salvador Ramos pudiese adquirir un arma de manera legal.

“¿Cómo pueden permitir que un joven de 18 años compre un arma cuando no le permiten comprar alcohol o licor? No pueden comprar licor ni cigarrillos, pero pueden comprar un arma. No sabemos qué pensar”.

En Facebook, Verónica lamentó la pérdida de su hija.

“Por qué, por qué mi bebé”, escribió. “Vuela alto, la abuela y el abuelo están con los brazos abiertos para el bebé. Te vamos a extrañar mucho, mi güera Chula, mi pequeña patada lateral”.

El pistolero Salvador Ramos, un joven de 18 años desempleado y cada vez más agresivo que acababa de abandonar la escuela secundaria disparó por primera vez el martes a su abuela, con quien vivía en Uvalde.