Giammattei: "Me iré sabiendo que me atreví a vivir mi vida y habrá valido algo"

El presidente Alejandro Giammattei se refirió a su gestión y a que cuando ya no esté en este mundo, se irá sabiendo que se atrevió a vivir sus vida.

OTRAS NOTICIAS: Gobierno entrega galardón de excelencia laboral a ministra de Educación

Durante su participación en el aniversario de declaratoria de Guatemala como Capital Pro Vida de Iberoamérica, el presidente Alejandro Giammattei se refirió a su gestión como mandatario y lo que pasaría después de que él muriera.

"Hoy tengo la fortuna de estar aquí, de dirigir el país. Tendremos aciertos si, habremos cometido errores... por su puesto (...) Aunque algún día he de pasar a la otra vida espiritual me iré sabiendo que me atreví a vivir mi vida y esa vida habrá salido algo y esto es Pro Vida", aseguró Giammattei.

El mandatario también aseguró que hay una promesa de Dios para esta nación y que Guatemala cada vez brilla más porque "han hecho lo correcto", esto en relación a la protección a la vida.

"Estamos convencidos de que las futuras generaciones se verán beneficiadas con estos primeros logros alcanzados. Por eso seguimos coordinando con las instituciones públicas y otros actores importantes, la política de la protección a la vida", afirmó el presidente.

La advertencia

Giammattei también envió un mensaje a quienes impulsan "agendas globalistas" y advirtió que mientras él sea presidente y tenga vida, luchará para que se respete la vida desde su concepción.

Estas fueron sus declaraciones: