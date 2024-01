El primer mensaje de Lucrecia Peinado como primera dama de la nación

-

Peinado emitió su primer mensaje en redes sociales, oficialmente como la primera dama de la nación.

Tras un retraso de más de 10 horas, finalmente Bernardo Arévalo y Karin Herrera lograron asumir la presidencia y vicepresidencia de Guatemala.

El esperado momento se llevó a cabo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en medio de un ambiente cargado de emociones y sentimientos encontrados.

Quien no podía faltar en dicha actividad es Lucrecia Peinado, esposa del presidente y ahora la primera dama de la nación. La médica y cirujana acompañó en todo momento a Arévalo.

En sus redes sociales emitió su primer mensaje tras el cambio de mando oficial. Con un breve pero emotivo texto, decidió celebrar el nombramiento de su esposo.

Foto: captura de pantalla/@lucreciapeinado

"Presidente de la República de Guatemala", escribió. Junto a la frase, adjuntó una fotografía de ambos saludando tras tomar posesión.

¿Quién es la primera dama?

Su nombre es Lucrecia Peinado, tiene 62 años y es una médica y cirujana graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha ejercido su profesión durante más de treinta años.

"Soy médica de profesión desde hace 30 años. Me he dedicado a dirigir, monitorear y evaluar programas de salud y desarrollo como gerente en programas de salud, pero también he trabajado con programas de adolescencia y en otros temas de desarrollo", dijo en una entrevista con el medio Ruda Gt.

Lucrecia es madre de seis hijos junto a Bernardo Arévalo. Para ella, convertirse en primera dama es "un espacio de oportunidad" para el que, de manera inconsciente, se ha preparado a lo largo de los años.