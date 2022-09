Guatemala nombra por primera vez a una mujer como representante ante la ONU

Por primera vez, una mujer guatemalteca es nombrada como representante del país ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Se trata de Carla Maria Rodríguez Mancia cuyo nombramiento fue oficializado el pasado 16 de septiembre y fue anunciado en las redes sociales de las Naciones Unidas durante el acto de presentación de credenciales.

Rodríguez es licenciada en ciencias políticas y se ha dedicado al servicio diplomático desde 1990 como embajadora ante varios países de Europa y de organismos internacionales. Rodríguez se convierte en la primera mujer de Guatemala en ser nombrada representante ante la ONU.

De acuerdo con su hoja de vida, la embajadora es egresada de la Universidad Rafael Landívar y su primer acercamiento a organismos internacionales lo hizo al ser asistente de programas para Unicef Centroamérica entre 1985 a 1989.

Después fue nombrada en 1990 como primer secretario cónsul en la Misión Permanente de Guatemala ante las comunidades Europeas de los reinados de Bélgica, Países Bajos y Gran Ducado de Luxemburgo iniciando así una carrera diplomática que ha continuado independientemente del gobernante guatemalteco de turno.

Previo al nombramiento en Naciones Unidas, Rodríguez estaba ocupando el cargo de Embajadora de Guatemala ante el Reino de España.