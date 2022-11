Profesor explica extraño fenómeno de ovejas en círculos

Un profesor estadounidense aseguró que encontró la explicación al extraño comportamiento de un rebaño de ovejas que caminó en círculos por 12 días.

EN CONTEXTO: El humor del Sol parecer haber cambiado, según una foto de la NASA

El científico habló co un medio estadounidenses acerca del caso, luego de que se hiciera viral un Tuit del medio chino People's Daily donde un grupo grande de ovejas se pasea en círculos.

Tras la publicación del video muchos especularon que el comportamiento podía deberse a un acontecimiento grande que afectaría a la tierra, otros atribuyeron el comportamiento a una enfermedad llamada listeriosis, que afecta al sistema nervioso las ovejas provocando que caminen en círculos.

Matt Bell, profesor de la Universidad de Hartpury, en Inglaterra, dio su punto de vista:

"Parece que las ovejas está en el corral durante largos periodos y esto podría dar lugar a un comportamiento estereotipado, con repetidas vueltas en círculo debido a la frustración por estar limitadas en el corral, las otras ovejas se van uniendo, ya que son animales de rebaño y se unen a sus amigos", dijo Bell a Newsweek.

De acuerdo con el sitio Science Alert, este es un síntoma común en los animales salvajes en cautiverio y se le llama zoochosis, el encierro da lugar a comportamientos repetitivos. Una vez que un animal de rebaño comienza a actuar de esta manera, puede incluso propagarse como un extraño contagio.