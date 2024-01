Protagonista de Beverly Hills 90210 recibe brutal golpiza en plena calle (video)

-

El actor de Beverly Hills 90210 sufrió una brutal golpiza por parte de un grupo de motociclistas.

El pasado domingo, Ian Ziering, actor de "Beverly Hills 90210", fue golpeado en un altercado que ocurrió en Los Ángeles, California.

Ziering, de 59 años, es conocido por el papel en la popular serie, pero también ha participado en películas como "Endless Love".

Según reportó TMZ, el actor estuvo involucrado en un altercado con unos motociclistas en el Hollywood Boulevard, en Los Ángeles, California, mientras se encontraba manejando, recoge Milenio.

El actor estaba conduciendo cuando aparentemente un grupo de motociclistas lo arrinconó y comenzó a pegarle.

En ese momento, el actor se bajó de su vehículo para defenderse y enfrentar a los ciclistas, pero más personas se sumaron a la golpiza.

Luego de esto, Ziering intentó huir, pero fue atrapado nuevamente por el grupo, cerca de las afueras del shopping Hollywood & Highland.

Según TMZ, el actor logró escapar del lugar en su auto, y no contactó a la policía.

#UPDATE -- Law enforcement sources tell TMZ they're aware of the incident and speaking with the parties involved. No word yet on if there will be any arrests. pic.twitter.com/h0u18KZbeB — TMZ (@TMZ) January 1, 2024

La versión de Ziering

En una publicación de Instagram, el actor explicó que se había enfrentado a un "incidente alarmante" en las vísperas de Año Nuevo con un grupo de motociclistas, terminando en lo que el describe como una "inquietante confrontación" y un altercado físico, recoge NBC.

Según Ziering, él se encontraba en el tráfico cuando uno de los miembros del grupo se le "acercó de forma agresiva".

"En un intentó por evaluar cualquier daño, salí de mi auto. Desafortunadamente esta acción escaló en una confrontación física, que manejé para protegerme", expresó en su publicación.

Además, agregó que estaba acompañado de su hija: "Me alegra informar que mi hija y yo salimos completamente ilesos, pero el incidente me ha dejado profundamente preocupado por la creciente audacia de estos grupos que perturban la seguridad y la paz pública".