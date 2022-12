¿Quién es Andrew Tate, el controversial "influencer" arrestado?

El polémico influencer fue arrestado por trata de personas. Era buscado por la policía, pero cometió un error al publicar un video y una caja de pizza delató su ubicación.

El exboxeador Andrew Tate, quien fue arrestado el jueves 29 de diciembre, es uno de los personas más polémicos a nivel mundial.

Andrew fue puesto a disposición de la policía rumana junto con su hermano Tristan, luego de una serie de allanamientos realizados por las autoridades en su residencia en Bucarest.

Hello @GretaThunberg



I have 33 cars.



My Bugatti has a w16 8.0L quad turbo.



My TWO Ferrari 812 competizione have 6.5L v12s.



This is just the start.



Please provide your email address so I can send a complete list of my car collection and their respective enormous emissions. pic.twitter.com/ehhOBDQyYU — Andrew Tate (@Cobratate) December 27, 2022

Es un exkickboxer profesional y un personaje estadounidense que ha provocado que lo expulsen en múltiples ocasiones de diferentes redes sociales, esto debido a las controversias que ha generado.

También es un reconocido influencer y se ha identificado de la extrema derecha. Entre las polémicas que ha protagonizado son sus comentarios misóginos, racistas, discursos de odio y es antivacunas.

Pero, sí eso no es suficiente, Andrew Taten, de 36 años, es recordado por uno de sus tantos discursos polémicos, este fue cuando mencionó que las mujeres son propiedad de los hombres y son las únicas responsables de ser abusadas sexualmente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ANDREW TATE | COBRA TATE | TOP G (@itsandrewtatee)

En 2016, también participó en el programa "Big Brother" de Reino Unido, sin embargo, su salida del reality show se originó por sus comentarios homofóbicos y por ataques contra mujeres.

El arresto

Andrew Tate comparecerá el viernes junto con su hermano ante un tribunal de Bucarest, la capital rumana, tras ser acusado de forzar a varias mujeres a prostituirse, informó a la AFP una portavoz de la fiscalía antimafia.

Andrew y Tristan Tate "están detenidos por 24 horas", declaró Ramona Bolla. Ambos "serán presentados" ante el tribunal de Bucarest, con una propuesta para que permanezcan a detención provisional durante 30 días, añadió.

Andrew Tate while being arrested:



“The matrix has attacked me” pic.twitter.com/POGkeYAPy3 — Kevin smith (@KJ00355197) December 30, 2022

La caja de pizza

De acuerdo con versiones de otros medios, en un video aparece una caja de pizza y en esta se observa un código QR. Los agentes de la policía, que trataban de dar con la ubicación de Tate, rastrearon ese código y lo descubrieron.

Mira aquí el video: