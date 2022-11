¿Quién es Christian Estrada?, la pareja de Ferka que robó a su hijo

Ferka denunció en redes sociales y con las autoridades a su ex pareja Christian Estrada luego de que él se llevara a la fuerza a su hijo en un centro comercial. El desgarrador video se hizo viral. ¿Quién es acusado?

La pareja se involucró sentimentalmente durante un reality show mexicano llamado "Guerreros 2020", luego tuvo un bebé y se mostraba muy enamorada, incluso a mediados del 2022 anunció su compromiso.

(Foto: Oficial)

Estrada es un ex futbolista semi profesional, actor y modelo. Ingresó a la televisión en la 14 temporada del reality show "The Bachelorette", también apareció en la 6ta, temporada temporada de "Bachelor in Paradise" en Estados Unidos donde residió varios años.

En 2020 inició en el programa de televisión mexicano "Guerreros", que competía con "Survivor México". Saltó a la fama en este show, al poco tiempo inició su relación con Ferka, ambos estaban muy enamorados en tiempos de pandemia.

(Foto: Oficial)

Su relación con Frida Sofía:

Se vio envuelto en la polémica al terminar una relación sentimental con Frida Sofía luego de que la empresaria lo acusara de relacionarse amorosamente con su mamá Alejandra Guzmán cuando eran pareja.

Christian Estrada y Frida Sofía tuvieron una relación tormentosa de 6 meses, la modelo afirmó que él tenía una relación con Alejandra Guzmán, algo que la famosa madre negó rotundamente, "Con la señora Guzmán siempre fui respetuoso y quise mostrar a ese caballero que dui con ella y con su hija", aseguró él.

Tras esto inició una guerra en los programas de espectáculos donde él afirmó que Frida Sofía había cometido un aborto.

(Foto: Redes sociales)

Su relación con Ferka:

En una entrevista para el programa Hoy, la famosa conductora y actriz dijo que sufrió violencia por parte del actor y por eso decidió terminar la relación, a partir de ello él la buscó y acusó de no permitirle ver a su hijo.

"Quiero tener la oportunidad de poder hablar muchas cosas... estoy cuidando de mí, de mi integridad, de mi hijo sobre todo, no me gusta haber llegado a este punto... quiero hablar con la verdad, terminé mi separación, a un mes de darme el anillo, chicas, háganse caso cada vez que vean una red flag, un foco rojo, yo no supe poner límites a tiempo", dijo.

(Foto: Oficial)