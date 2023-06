¿Quién es el hombre que salvó a 25 perros de morir?

-

Un colombiano, se convirtió en un héroe sin capa, tras salvar a 25 perritos de un incendio en Perú.

Tras el incendio ocurrido en un almacén de reciclaje en el centro de Lima, se hicieron presentes 10 unidades de bomberos para que pudieran controlar las llamas de la vivienda.

Aunque un grupo de personas que se encontraban dentro del lugar pudieron salir, 25 perros se quedaron atrapados en el techo del inmueble.

Sin embargo, un hombre valiente llamado Sebastián Arias, sin pensarlo, subió hasta el techo del edificio para poder rescatar a los 25 perros que se encontraban en medio del humo.

Sebastián rompió las ventanas, y así pudo sacar a una parte de los animales sin importarle que lo pudieran morder por el miedo y el estrés de momento.

| ¡HÉROE! Un hombre salvó a 25 perritos de un incendio que alcanzó a un refugio de animales en Cercado de Lima, Perú. pic.twitter.com/LUaETXOcoh — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 10, 2023

El colombiano fue lanzando a los perros uno por uno hasta un colchón y en unas sábanas que fueron improvisadas por los vecinos del lugar para recibir a los animales en la parte de abajo.

Por último, Arias subió al techo del inmueble y rescató a otro perro que no tenía a dónde huir.

Hombre sin hogar

A través de una entrevista con el medio peruano Latina Noticias, Sebastián dijo que él necesitaba apoyo, pero los perros eran más importantes en ese momento.

Luego se le preguntó al colombiano en que necesitaba ayuda, a lo que él respondió que se encontraba viviendo debajo de un puente que estaba cerca del lugar del incendio y actualmente está buscando a su esposa desaparecida.

"Lo que quiero es encontrar a mi esposa, porque en el hospital me habían dicho que falleció y después me dijeron que la internaron por intento de suicidio porque se enteró que estaba embarazada. No es confirmado, pero tengo demasiada gente buscándola", expresó el héroe colombiano.