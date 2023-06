¡Héroe sin capa! Arriesga su vida para salvar a perritos de un incendio (video)

-

Los héroes en la vida real no llevan capa. Así lo dejó claro un joven colombiano que puso su vida en riesgo para rescatar a 25 perros durante un incendio.

A través de redes sociales se ha vuelto viral el video en el que se puede ver que el techo de una casa se estaba quemando en Gamarra, en La Victoria, Perú.

Se dice que el incidente se originó en una bodega de reciclaje. Sin embargo, este almacén estaba cerca de una casa que funcionaba como refugio de perros que habían sido rescatados de la calle, y donde esperaban para ser adoptados.

Aunque los caninos estaban atrapados durante el incendio, una persona identificada como Sebastián Arias, escaló entre los balcones de la vivienda para salvar a uno de los últimos que faltaba.

De acuerdo con los testigos del lugar, fueron 25 perritos rescatados por este noble joven colombiano.

En una entrevista que le realizaron al colombiano, mencionó que él se encontraba pasando por el lugar y se dio cuenta del incendio y que anteriormente ya había trabajado allí, entonces ya sabía que se los perros podrían encontrarse en peligro.

"Venía pensando en mi esposa y vi el incendio, vi el perro que estaba arriba en la esquina. Yo tengo este hermoso animalito y no quisiera que mi perro se muera quemado. Escuchar sus llantos, escuchar sus gemidos, no me gustaría que mi perro muriera así. ¿Cómo subí tan rápido? No sé. La adrenalina me puso a subir. El perro ya se estaba quemando, su ropa ya estaba quemada".