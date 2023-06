La inesperada reacción de Tom Cruise cuando le preguntan por Shakira (video)

-

Aunque se encuentra de gira promocional, Tom Cruise no pudo evitar ser abordado por la prensa sobre Shakira y los fallidos rumores de una relación.

Semanas atrás, Tom Cruise acaparó los titulares de la prensa internacional luego de ser captado junto a Shakira en un evento de Fórmula 1.

Luego trascendió que aunque el actor intentó llamar la atención de la colombiana hasta con flores, ella le habría aclarado que solo quiere una amistad ya que ahora sale con Lewis Hamilton.

Mientras se encuentra de gira promocional por el estreno de "Mission: Imposible 7", Cruise fue abordado por medios internacionales que no dudaron en preguntarle por la cantante.

Tom Cruise promociona su cinta "Misión: Imposible 7". (Foto: GQ)

La prensa se dirigió al famoso actor, a quien le cuestionaron sobre su amistad con Shakira, y su reacción sorprendió.

"Ella es tan talentosa. Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo. Ella es una gran persona, una buena persona", expresó.

Pero el tema sobre la barranquillera no acabó ahí, ya que la reportera Jessica Rodríguez le mencionó: "y sus caderas no mienten", a lo que Tom dijo con una sonrisa: "No, no mienten. No lo hacen".

En las últimas horas se ha mencionado que Tom Cruise ya "superó" a la colombiana, y ahora se centra en Janet Jackson luego de referirse a ella como una "diosa" para Entertainment Tonight.