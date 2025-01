Bruce Willis reconoce el valor de los bomberos en los incendios de Los Ángeles

-

Bruce Willis hace una aparición especial para reconocer el valor de los bomberos en los incendios de Los Ángeles.

TE PUEDE INTERESAR: La veterinaria que salvó a más de 40 mascotas de los incendios en Los Ángeles

Bruce Willis, quien ha estado alejado del ojo público debido a su lucha contra la demencia frontotemporal, sorprendió a todos con un emotivo encuentro con los equipos de emergencia que combaten los incendios forestales en Los Ángeles.

En un video compartido en Instagram por su esposa, Emma Heming, se puede ver al actor de 69 años estrechando manos y conversando con los bomberos y policías que arriesgan sus vidas para proteger a la comunidad.

Bruce Willis has kept a low profile since his dementia diagnosis, but his wife Emma Heming Willis has shared a new video of the actor thanking police officers in L.A. amid the wildfires crisis.



She wrote, “Spotting a first responder, Bruce never missed a chance to show his… pic.twitter.com/ACJnrm1Euw — Restoring Your Faith in Humanity (@HumanityChad) January 17, 2025

Este gesto de reconocimiento y agradecimiento se produce en un momento crítico para la ciudad, donde los incendios han devastado más de 16 mil hectáreas y han cobrado la vida de al menos 25 personas.

Los incendios en Los Ángeles han devastado más de 16 mil hectáreas y han cobrado la vida de al menos 25 personas. (Foto: AFP)

La visita de Willis ha sido especialmente significativa para muchos, ya que simboliza el apoyo de la comunidad a quienes se enfrentan diariamente a condiciones extremas para proteger vidas y propiedades.

Su esposa, Emma Heming, expresó su orgullo y agradecimiento en un mensaje emotivo que acompañó el video: “Bruce nunca pierde la oportunidad de mostrar su gratitud con un apretón de manos y un ‘gracias por su servicio’. Ayer no fue diferente” entre los comentarios más reconocidos se lee un: “Esto llena mi corazón por completo” de Tallulah Willis, hija menor del actor.

La publicación fue acompañada por la icónica canción 'Going to California' de Led Zeppelin, lo que le agregó un toque aún más conmovedor. Aquí te compartimos la canción:

Led Zeppelin performing "Going To California" Live at Earls Court, 1975.



People at this concert could not realize how lucky they were. Seeing the greatest band ever that would only last a few more years.



No drums, no bass, just a guitar, a mandolin and a voice and it's a… pic.twitter.com/pKwQnKRTKV — Rock History (@historyrock_) September 24, 2024

La publicación recibió comentarios de apoyo y solidaridad de numerosas figuras públicas y seguidores, destacando la valentía y el sacrificio de los equipos de emergencia.

LEE TAMBIÉN: Mira los videos que capturan la magnitud de los incendios en Los Ángeles