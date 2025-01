Mira los videos que capturan la magnitud de los incendios en Los Ángeles

-

Los Ángeles enfrenta una crisis por incendios.

Mira los videos que capturan la magnitud del desastre:

1. Un hombre graba un video impactante de unas enormes llamas que rodean una casa, donde él y otra persona se refugian con un perro. Afortunadamente, la casa parece estar bien protegida y todos están a salvo dentro.

2. Un momento desolador en un amanecer mientras el humo de los incendios forestales envuelve el cielo de Los Ángeles, California. Un testigo presencial, que ha vivido en la zona durante años, queda atónito ante la escena, señalando que nunca había presenciado algo similar. "La cantidad de humo es tan grande que incluso bloquea la luz del sol", comenta.

Un amanecer casi apocalíptico en Los Ángeles, California, mientras el humo de los incendios forestales cubre el cielo. La persona que graba dice que nunca había visto algo así en todos los años que lleva viviendo allí. “Hay tanto humo que bloquea el sol". pic.twitter.com/R83Xt7xbAE — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) January 8, 2025

3. Un escape milagroso: video nuestra cómo el incendio de Palisades avanza a una velocidad alarmante, demostrando la rapidez y ferocidad con que se propagan estos incendios.

La situación de los incendios en Los Ángeles es extremadamente preocupante. El incendio de Palisades se ha extendido rápidamente, afectando casi 3,000 acres de terreno y obligando a la evacuación de miles de residentes en el condado.

La sequía severa que azota la región ha creado un entorno propicio para que los incendios se propaguen y las compañías eléctricas han tomado medidas preventivas, cortando la electricidad en miles de hogares y negocios para reducir el riesgo de nuevos incendios.

