"Guatemala colorida", el documental de la Metro-Goldwyn-Meyer grabado en 1935

En 1935 la productora estadounidense Metro-Goldwyn-Mayer publicó un documental llamado "Guatemala colorida", en el cual revela cómo era la vida del país hace 87 años.

James Anthony FitzPatrick, productor, director, narrador y periodista estadounidense, se volvió famoso en la década de 1930 cuando tomó su cámara y viajó por el mundo para crear el famoso programa "The Voice of the World" (La voz del mundo) con su "Fitzpatrick's Traveltalks" para la Metro-Goldwyn-Meyer.

En su carrera, el productor, filmó más de 300 películas y en 1935 visitó Guatemala. El documental, filmado hace 87 años, es un verdadero viaje en el tiempo hacia las calles recién pavimentadas de la ciudad de Guatemala, la vista de la Plaza Central repleta de árboles y sin contar aún con el característico Palacio Nacional.

Lo que más sobresale es que el video está a color, gracias a la técnica del "Technicolor", muy utilizada desde 1922 en el cine en Hollywood para colorear las películas. El resultado del documental en Guatemala es casi como ver una pintura en movimiento.

"Guatemala, colorida"

El documental tiene una duración de 1 hora y 48 minutos. En redes sociales, un fragmento del documental se volvió viral en las últimas horas. En la plataforma de TikTok se observa que se centra en el Lago de Amatitlán. Sobresale el intenso color azul del agua.

En aquella época, el presidente de Guatemala era Jorge Ubico (1931-1944) y en la década de los años 30 se realizaba una explotación capitalista y se pretendía que el país fuera visto como un destino turístico. El documental de FitzPatrick muestra que plantaciones de café y lo destaca como parte importante de la economía de esa época.