"Alf", el clásico y consentido alienígena, está de vuelta en la televisión

Una productora compró los derechos de la popular serie televisiva Alf.

El gran personaje de Alf regresará a la pantalla chica luego de que la productora de Ryan Reynolds comprara los derechos.

La serie fue una de las más relevantes de los ochentas. Contaba la historia de un alienígena que vivía con una familia estadounidense.

Luego de grandes problemas en la producción, la serie terminó de forma muy abrupta. Muchos fanáticos pidieron un regreso, pero a pesar de los esfuerzos, ninguno ha pegado bien con el público.

La productora Maximum Effort, de la cual el popular actor Ryan Reynolds es dueño, compartió un adelanto de la serie. Con el regreso del personaje también viene el regreso del creador Paul Fusco, quien dio voz al personaje, así lo informa CR Hoy.

Holy cats! Having our own @MaximumEffort Channel means doing fun things like making new ALF content for ALF re-runs. Marketing should be FUN. pic.twitter.com/C2ZX4C3sQS — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 24, 2023

¿Cuándo se estrena?

A través del canal de la productora podrás disfrutar del regreso del simpático alienígena este sábado 29 de julio.

En este nuevo proyecto, Alf estará haciendo lecturas de anuncios para varias empresas, con el propósito de desdibujar las líneas entre espectáculos y patrocinio, reportó Marca.

Según Infobae, esta no es la primera vez en que el personaje regresa, pues en 1987 estuvo como una serie animada en versión precuela, que tenía lugar en Melmac.

Sin embargo, aunque los nuevos productos sean publicitarios, no se niega una posibilidad de una serie televisiva, pues con la compra de los derechos, Ryan Reynolds tiene libertad creativa.