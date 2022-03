René Pérez asegura que J Balvin tiene envidia de Bad Bunny

Residente sigue avivando la llama de la polémica tras lanzar su tema "Tiradera" junto al productor Bizarrap, que dedicó a J Balvin.

OTRAS NOTICIAS: J Balvin rompe el silencio ante polémica con Residente

El puertorriqueño arremetió contra J Balvin tras la polémica que ambos protagonizaron por las nominaciones a los premios Grammy del 2021.

René Pérez aseguró en una entrevista en el programa de Youtube "Molusco TV" que J Balvin le tenía envidia a Bad Bunny, como respuesta a quienes dijeron que Residente le tenía envidia a JBalvin.

"¿Envidia? Si yo tuviese envidia de alguien sería de Benito (Bad Bunny), no va a pasar porque es mi pana, pero lo que él hace está bien cabrón, pero no por alguien como Balvin, que es un charro, charrísimo, no tiene talento, no escribe, solo tiene el talento de hacerle creer a la gente que tiene talento, pero no, solo tiene talento para el negocio”.

“Él no me debe nada (Bad Bunny). Yo me siento contento viéndolo triunfar, pero J Balvin no se siente contento por verlo triunfar, no está contento con los triunfos de Benito, estoy seguro, ese cabrón le tiene una envidia enorme”, comentó.