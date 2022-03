J Balvin rompe el silencio ante polémica con Residente

Luego de que Residente enviara un mensaje contra J Balvin a través de una canción, surgió la polémica, incluso entre admiradores y colegas de ambos artistas, ante esto el colombiano ya emitió una postura.

A través de su cuenta de Twitter, el colombiano escribió un mensaje corto y al grano, que muchos interpretaron como su respuesta a los ataques del cantautor puertorriqueño.

"Amor y cariño", fueron las dos palabras que utilizó y que rápidamente se hicieron virales.

En su cuenta de Instagram subió una entrevista en inglés donde agregó la frase: "La vibra siempre alta".

René Pérez Jonglar, conocido como "Residente", se hizo tendencia en redes sociales tras denunciar que un cantante de reguetón estaba evitando que él siguiera lanzando su música.

Residente afirmó que integrantes de la industria musical recibieron llamadas para que frenaran su carrera. Según explicó, uno de los productores que trabaja con el famoso puertorriqueño no accedió, entonces surgieron las amenazas de demandas legales.

"Desde entonces no ha parado de llamar a todo el mundo para que no saque el ca%&$ tema, llamó al productor que es un chamaquito para intentar detenerlo, pero el chamaquito productor tiene los %$#/ bien puestos y no se prestó para eso”, señaló el rapero.

Residente lanzó una canción con Biazarrap, productor argentino, dedicando frases fuertes que apuntan al colombiano, en el Capítulo 3 de la Sesión de rap, Residente va contra J Balvin, a quien llama cobarde, mentiroso, falso, inseguro y falto de valor.

El colombiano no había expresado nada hasta este reciente tuit. El día del estreno de la canción de Residente, J Balvin escribió una historia de Instagram donde apareció comiendo muy tranquilo.

Esta es la publicación que muchos creen es la respuesta:

